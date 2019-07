Preşedintele a promulgat legea: Majorare semnificativă a indemnizaţiei pentru foştii deţinuţi politici Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea prin care se majoreaza indemnizatia acordata fostilor detinuti politici si categoriilor asimilate de la 400 lei la 700 lei pentru fiecare an de suferinte.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art. 4 alin. (1) din Decretul-Lege nr. 118/1990, urmarindu-se majorarea indemnizatiei acordate fostilor detinuti politici si categoriilor asimilate la 700 de lei, pentru fiecare an de suferinte din cauze politice, precum si acordarea unor indemnizatii copiilor persoanelor care au avut de suferit din motive politice, au fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

