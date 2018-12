Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Nigeriei, Muhammadu Buhari, a negat un zvon care circula pe rețelele de socializare de cateva luni. Buhari a negat ca a murit și ca a fost inlocuit de un impostor din Sudan. Dupa ce anul trecut...

- Dupa ce președintele Muhammadu Buhari a petrecut anul trecut cinci luni in Marea Britanie pentru administrarea unui tratament medical, zvonurile conform carora acesta ar fi murit și ar fi fost inlocuit de un sudanez numit Jubril au cucerit internetul, relateaza DW .

- Pavel Bartoș a dezvaluit motivul pentru care nu mai prezinta singur emisiunea „Vocea Romaniei”, difuzata de Pro TV. Astfel, actorul le-a raspuns telespectatorilor care s-au intrebat de ce a fost schimbat formatul cunoscutei emisiuni. Prezent in emisiunea online prezentata de Petrișor Obae, pe pagina…

- "Eu m-am referit in mod clar, si am vazut ca si premierul a inteles, la faptul ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic. Suntem tot timpul in scandaluri, reclamatii. Eu mi-as fi dorit ca in aceasta perspectiva sa ne pregatim, sa existe un fel de armistitiu, sa renuntam la acest sistem…

- Doi romani au murit luni si alte doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs in Marea Britanie si provocat chiar de unul dintre ei. Pasagerul a transmis in direct calatoria, in fundal auzindu-se si cum il roaga pe sofer sa incetineasca. Ranit grav in urma evenimentului rutier, oradeanul…

- Presedintele unei sectii de votare din comuna Orbeasca, judetul Teleorman, a fost inlocuit sambata dimineata, in prima zi a referendumului, a precizat purtatorul de cuvant al BEJ Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu. Femeia desemnata presedintele unei sectii de votare a suferit un deces in familie.

- Carmen Iohannis a preluat o noua generație de elevi. Soția președintelui Romaniei este profesoara de engleza la Colegiul ”Gheorghe Lazar” din Sibiu. Carmen Iohannis a fost o apariție impresionanta la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Prima Doamna a Romaniei a transmis cu aceasta ocazie…