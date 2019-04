Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a anuntat marti convocarea de alegeri prezidentiale anticipate pentru data de 9 iunie, in urma demisiei surprinzatoare a predecesorului sau, Nursultan Nazarbaev, luna trecuta, transmite AFP. 'Dragi compatrioti, am decis organizarea alegerilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin si noul sau omolog kazah, Kasim-Jomart Tokaev, s-au angajat miercuri sa intareasca 'prietenia' intre cele doua tari, mai ales in domeniile militar si nuclear, transmite AFP. 'Voi face tot posibilul pentru a intari si mai mult potentialul deja atins de prietenie…

- Fiica acestuia, Dariga Nazarbaeva, a fost desemnata miercuri presedinta a Senatului in locul lui Kasim-Jomart Tokaev, care a preluat ca interimar functia de sef al statului si a propus schimbarea denumirii capitalei in Nursultan, dupa prenumele celui care a condus tara timp de peste 30 de ani.In…

- Politia din Kazahstan a arestat vineri zeci de protestatari in capitala Astana si in cel mai mare oras din tara, Alma-Ata, relateaza reporterii Reuters. Protestele au fost organizate de bancherul Muhtar Abliazov, refugiat in Franta, opozant al fostului presedinte kazah Nursultan Nazarbaev.…

- Fiica fostului presedinte kazah Nursultan Nazarbaev, care si-a anuntat marti demisia dupa 30 de ani la conducerea tarii, a fost numita miercuri la sefia Senatului acestei tari din Asia Centrala, transmite AFP care citeaza media de stat potrivit Agerpres. Dariga Nazarbaeva, 55 de ani, a fost…

- Kasim-Jomart Tokaev a fost investit miercuri presedinte al Kazahstanului, dupa demisia, marti, a lui Nursultan Nazarbaev, care timp de aproape 30 de ani s-a aflat la conducerea acestei foste republici sovietice din Asia Centrala, transmite EFE. Tokaev, care a preluat sefia statului din pozitia de presedinte…