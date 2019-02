Președinte Venezuela. Pe cine susțin țările Europene Mai multe state europene, inclusiv Marea Britanie, Franta si Spania, au anuntat luni ca-l recunosc pe liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido ca presedinte interimar, informeaza dpa, Reuters si AFP. Presedintele venezuelean 'Nicolas Maduro nu a convocat in termenul de opt zile pe care l-am stabilit noi alegeri prezidentiale. Asadar, Marea Britanie, alaturi de aliati europeni, il recunoaste acum pe Juan Guaido ca presedinte constitutional interimar pana cand se vor putea desfasura alegeri credibile. Sa speram ca astfel ne apropiem de incheierea crizei umanitare', a transmis pe Twitter ministrul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

