Stiri pe aceeasi tema

- Dintre cei aproximativ 3.000 de parlamentari, doar doi au votat impotriva si trei s-au abtinut. Este primul amendament adus Constitutiei Chinei in ultimii 14 ani. Membrii Partidului Comunist care au participat la sesiunea parlamentara de la Beijing au sustinut ca aceasta masura a fost solicitata…

- Adunarea nationala populara din China (forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce îi ofera actualului președinte Xi Jinping, posibilitatea de a ramâne la conducerea tarii si dupa…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la

- Parlamentul Chinei a eliminat, duminica, limita de mandate prezidentiale, dupa ce Partidul Comunist chinez a propus abrogarea unui articol din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Liderul chinez, Xi Jinping, ar putea deveni presedinte pe viata, dupa ce Congresul National al Poporului, Parlamentul de la Beijing, a adoptat o serie de amendamente la Constituție. Astfel, a fost eliminata prevederea referitoare la limitarea mandatelor prezidentiale.

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- Xi Jinping a devenit președinte pe viața in China. Parlamentarii chinezi au trecut, aproape in unanimitate, duminica, amendamentul constituțional care da voie președintelui Xi Jinping sa aiba un numar nelimitat de mandate pe viața. Potrivit AP News , in Congresul Național, aproximativ 3.000 de delegați…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera...

- Modificarile Constitutiei sunt asteptate sa treaca fara emotii de Congresul National al Poporului. Similar rolului parlamentului in alte tari, Congresul este organismul cu cea mai mare putere de decizie din China. Nu a votat niciodata impotriva Partidului Comunist, insa potrivit mai multor surse, duminica,…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- Congresul Național al Poporului, echivalentul legislativului chinez, este un adevarat marș triumfal pentru președintele Xi Jinping. Deputații au confirmat eliminarea limitelor mandatului prezidențial, ceea ce ii va permite lui Xi Jinping sa conduca multa vreme de-acum inainte.

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Italienii au votat cu dreapta si forte antisistem duminica, insa fara sa rezulte o majoritate clara, potrivit datelor disponibile, ceea ce sugereaza mai multe scenarii, potrivit unor experti, scrie AFP, conform news.ro.Miscarea Cinci Stele (M5S, populisti) ar urma sa obtina cel mai mare numar…

- Donald trump a declarat ca il admira pe omologul sau chinez Xi Jinping, care și-a prelungit mandatul de președinte pe viața și susține ca ar trebui și Statele Unite sa incerce așa ceva, scrie CNN. Dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie , permițandu-i…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului.

- Un zvon care tot dospește de cateva saptamani in anumite etaje ale politicii romanești a fost facut azi public. Colegii de la Hotnews au decis sa publice sec informația – Klaus Iohannis, posibil viitor președinte al Consiliul European, adica funcția pe care o ocupa in prezent polonezul Donald Tusk.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis joi sa imbunatateasca nivelul de trai al rusilor sa reduca de doua ori rata saraciei “inacceptabile” in cursul viitorului mandat de sase ani pe care ar urma sa-l castige la 18 martie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu mai putin de doua saptamani inainte…

- Gheorghe Vladau, fost președinte al Uniunii Judetene a Sindicatelor Libere (UJSL) Suceava, a incetat din viața, marți, 28 februarie, la varsta de 76 de ani, acesta infruntand de mai multe luni o boala pulmonara crancena.Gheorghe Vladau a condus intre 2004 și 2012 UJSL Suceava, preluand funcția de ...

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de închisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, într-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluând agentia

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap, scrie agerpres.ro. Park, in varsta de 66 de ani,…

- Liderul chinez, Xi Jinping, are toate șansele sa fie președinte pe viața. Partidul Comunist Chinez s-a pronunțat in favoarea anularii unei clauze din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez.

- Partidul Comunist din China a inaintat astazi o propunere legislativa care prevede eliminarea din Constitutie a clauzei care stabileste ca o persoana nu poate avea mai mult de doua mandate, ceea ce este vazut drept o incercare de-a presedintelui Xi Jinping de a ramane in functie si dupa alegerile…

- Partidul Comunist din China a propus, duminica, anularea unei clauze din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, deschizand astfel calea mentinerii la putere a actualului sef de stat, Xi Jinping, relateaza AFP.

- Partidul Comunist din China a propus, duminica, anularea unei clauze din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei Reuters si cotidianul Financial Times.

- Partidul Comunist Chinez (PCC) s-a pronuntat in favoarea ridicarii limitei constitutionale de doua mandate pentru presedintele tarii, deschizand astfel calea mentinerii la putere a actualului sef de...

- Viata lui Al Capone a inspirat nenumarate filme si a reprezentat un etalon pentru capii mafiei italiene care i-au urmat. Cine ar fi crezut ca Al Capone a abandonat scoala in clasa a VI-a si a reusit sa devina milionar inainte de a implini varsta de 30 de ani.

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili se afla in Olanda dupa expulzarea sa din Ucraina la inceputul acestei saptamani, a informat miercuri agentia de stiri olandeza ANP, relateaza Reuters. Ministerul de Externe olandez nu a putut fi contactat pentru a confirma aceasta informatie.…

- ste punctata astfel, in anul aniversarii Centenarului, continuarea crezului feminismului romanesc prin inființarea Federația Patronatelor Femeilor Antreprenor, o mișcare ce susține și dezvolta implicarea curajoasa și inițiativa vizionara, ca trasaturi esențiale ale unei femei. Federația Patronatelor…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni legate…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters. Cei doi - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- Beijingul a confirmat arestarea lui Gui Minhai, un disident din Hong Kong care detine cetatenia suedeza, a declarat un reprezentant al MAE chinez, care a criticat si afirmatiile oficialilor din Suedia in legatura cu acest caz, informeaza agentia de stiri Reuters.

- China a efectuat cu succes un test al unui sistem pentru interceptarea rachetelor, a anuntat, marti, Ministerul Apararii, adaugand ca sistemul a fost testat in scop defensiv si nu reprezinta o amenintare la adresa unui alt stat, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Cetatenii ecuadorieni au decis duminica, prin referendum, ca nimeni nu poate fi reales în functii publice - inclusiv cea de presedinte al tarii - de un numar nelimitat de ori, informeaza Reuters, DPA si EFE. O numaratoare rapida a voturilor si rezultatul dupa înregistrarea a 22% din raspunsuri…

- Sauli Niinisto, presedintele in exercitiu al Finlandei, a castigat, duminica, inca din primul tur, alegerile prezidentiale din aceasta tara, adunand peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele in functie al Cehiei, Milos Zeman, conduce dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, in fata contracandidatului sau, independentul Jiri Drahos, conform rezultatelor venite de la 10% dintre sectiile de vot, transmite Reuters preluat de agerpres. Zeman,…

- Presedintele in functie al Cehiei, Milos Zeman, conduce dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, in fata contracandidatului sau, independentul Jiri Drahos, conform rezultatelor venite de la 10% dintre sectiile de vot, transmite Reuters. Zeman, cunoscut…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- George Weah, fostul star al fotbalului international care a câstigat luna trecuta presedintia Liberiei, a promis luni sa lupte împotriva coruptiei endemice din tara sa, în cadrul ceremoniei de învestitura, relateaza Reuters. Mii de sustinatori si numerosi lideri…

- Un avion cargo al armatei turce s-a prabusit miercuri in provincia Isparta, in vestul Turciei, in timpul unor exercitii de antrenament, provocand moartea a trei soldati, a anuntat armata turca, relateaza Reuters. Doi piloti si un tehnician care se aflau la bordul avionului au murit in…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru,…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean…

- Papa Francisc a dezvaluit luni ca pericolul unui razboi nuclear este iminent, iar lui ii este teama de acest scenariu horror. El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawaii, sambata, si a provocat panica in randul locuitorilor, scrie…

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, Milos Zeman, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, cu 39% dintre voturi, dupa numararea a 97,6% dintre sufragii, au anuntat sambata autoritatile electorale de la Praga, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat marele…

- Realizatorul de televiziune David Letterman va incepe, din 12 ianuarie, o emisiune pentru platforma Netflix, iar primul invitat este fostul presedinte SUA, Barack Obama.„My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman” va avea sase editii si va cuprinde interviuri cu actorul George…

- Fostul fotbalist George Weah, singurul african din istorie care a primit Balonul de Aur, a castigat, joi, cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Liberia, dupa ce l-a intrecut categoric pe vicepresedintele Joseph Boakai, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Partidul Comunist din Rusia a reanuntat in mod neasteptat, sambata, la desemnarea veteranului sau lider Ghennadi Ziuganov drept candidatul formatiunii care sa-l infrunte pe presedintele Vladimir Putin in alegerile prezidentiale de anul viitor, alegand in schimb un om de afaceri in mare masura necunoscut,…

- Saif al Islam Gaddafi, fiul fostului presedinte libian Muammar Gaddafi, vrea sa ii calce pe urme tatalui sau. El a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale de anul viitor. Purtatorul de cuvant al familiei a declarat ca Saif doreste sa readuca stabilitatea in tara.