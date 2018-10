Presedinte nou la PNL Navodari!

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat joi seara, la ora 20:37 un cutremur produs in Marea Neagra, localizat manual la coordonatele: lat 44.3625; lon 29.0214.Seismul a avut magnitudinea 2.2 pe scara Richter si s a produs la adancimea de 3 km.Cutremurul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe podul de la Navodari. Din primele informatii in accident au fost implicate o caruta si un autoturism inmatriculat in judetul Constanta. In urma impactului caruta a fost serios avariata. O persoana a fost ranita, iar la fata locului au intervenit…

- Desi au mai ramas doar cateva zile pana la referendum si in tara sunt probleme mari legate de organizare, scrie pe pagina sa oficiala de internet TVR.Presedintii de sectii de votare renunta pe capete la functii. Sute de persoane au depus cerere de retragere: spun ca sunt bolnave, ca au probleme de familie…

- Un microbuz de transport in comun a fost implicat astazi intr un accident rutier in judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 27.09.2018, in jurul orei 11:40, un barbat, in varsta de 51 de ani, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a condus autoturismul marca VW Passat, cu volan pe dreapta,…

- 26 septembrie 2018, Oradea: MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, inaugureaza prima hyperclinica din Oradea, care pune la dispoziția oradenilor servicii integrate de ambulator, imagistica și analize de laborator, toate sub același acoperiș. Hyperclinica…

- O fetita de 5 ani a fost ranita luni dupa amiaza in urma coliziunii dintre doua autoturisme.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 13:00, o femeie, de 41 de ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultat de 0,21 mg l alcool pur in aerul expirat, a condus un autoturism, pe bulevardul…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2018, au verificat in perioada 23.07.2018 ndash; 29.07.2018, 187 de unitati amplasate in cele 7 zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti…

- Un sofer baut a lovit doi turisti pe o trecere de pietoni din Constanța. Barbatul a fugit de la locul faptei, insa a fost prins la doar cateva ore de la accident. UPDATE 13:50: Șoferul este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului, vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului…