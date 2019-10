Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment nefericit a fost semnalat sambata in zona Pecica. Un barbat a fost gasit decedat dupa ce s-ar fi aruncat in Mureș de pe podul care face legatura intre Pecica și Sanpetru German. Trupul sau a fost descoperit pe malul apei de catre un cuplu care trecea pe acolo. A fost data alarma la numarul…

- Cadavrul unei femei a fost scos de pompieri din Mureș, in zona Manastirii Hodoș-Bodrog. Trupul era de multa vreme in apa, așa incat este imposibil de identificat fara analize amanunțite. The post Scene terifiante langa o manastire din vestul țarii. Sfarșit tragic pentru o femeie appeared first on Renasterea…

- Cel de-al cincilea congres al USR va avea loc in zilele de 14 si 15 septembrie, la Timisoara, pentru validarea alegerilor interne privind presedintele USR si alegerea noilor membri ai Biroului National (BN) si ai Comisiilor Nationale de Arbitraj si Cenzori (CNArb), potrivit Agerpres.Potrivit…

- Arad. Sacrificarea preventiva a porcilor din gospodarii continua in ritm alert in localitatile Nadab si Cintei, unde toate suinele vor avea aceasta soarta, pentru a se opri raspandirea virusului pestei porcine africane. Autoritatile au de ce sa isi faca griji, pentru ca in ultimele doua saptamani…

- Trupul unei femei decedate a fost gasit la marginea unei culturi de vita de vie din localitatea teleormaneana Tecuci, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman. Potrivit sursei...

- Un tanar care a vrut sa se racoreasca si sa faca o baie in raul Bega, care traverseaza municipiul Timisoara, s-a inecat si a fost declarat decedat de catre pompierii care au fost chemati sa ajute la gasirea acestuia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis,…

- Echipajele de cautare-salvare au fost mobilizate in aceasta seara in zona Solventul din Timișoara, dupa ce un apel la 112 a anunțat ca o persoana a cazut in raul Bega. ISU Timiș a deplasat la fața locului patru barci, un echipaj SMURD, trei baloane de iluminat, iar apele au fost sondate de patru scafandri,…

- Presedintele clubului Freiburg, Fritz Keller, a fost propus in functia de presedinte al Federatiei germane de fotbal (DFB) de catre Comisia speciala insarcinata sa gaseasca un inlocuitor pentru Reinhard Grindel, scrie dpa.