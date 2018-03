Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea nationala populara din China (forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce îi ofera actualului președinte Xi Jinping, posibilitatea de a ramâne la conducerea tarii si dupa…

- Liderul chinez, Xi Jinping, ar putea deveni presedinte pe viata, dupa ce Congresul National al Poporului, Parlamentul de la Beijing, a adoptat o serie de amendamente la Constituție. Astfel, a fost eliminata prevederea referitoare la limitarea mandatelor prezidentiale.

- Congresul Național al Poporului, echivalentul legislativului chinez, este un adevarat marș triumfal pentru președintele Xi Jinping. Deputații au confirmat eliminarea limitelor mandatului prezidențial, ceea ce ii va permite lui Xi Jinping sa conduca multa vreme de-acum inainte.

- China se pregatește sa intre intr-o noua etapa: aceea a conducatorului etern. Partidul Comunist de la Beijing a propus desființarea mandatelor limitate pentru președintele țarii. Cu alte cuvinte, Xi Jinping va ramane la putere și dupa 2023, cand i s-ar incheia actualul mandat.

