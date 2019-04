Stiri pe aceeasi tema

- Efectivele de porcine din Romania au scazut constant in ultimii ani, de la 4,7 milioane de capete in 2016, la 4,24 milioane in 2018, pesta porcina africana fiind abia pe locul trei in ceea ce priveste cauzele acestei scaderi, sustine Mary Pana, presedintele Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor…

- Romania a exportat anul trecut cereale in suma de 1,018 miliarde euro in tarile Uniunii Europene, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Peste jumatate din aceste exporturi (577,9 milioane euro) au avut ca destinatie Spania, Italia si Germania. Astfel, in Spania…

- Romania a exportat anul trecut cereale in suma de 1,018 miliarde euro in tarile Uniunii Europene, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Peste jumatate din aceste exporturi (577,9 milioane euro) au avut ca destinatie Spania, Italia si Germania. Astfel, in Spania au fost exportate…

- Shakira va raspunde in fața judecatorilor pentru o frauda fiscala de 14 milioane de euro și a fost citata de un tribunal spaniol pentru luna iunie. Vedeta este acuzata ca nu și-a platit impozitele, intre anii 2011-2014, in perioada in care a locuit in Spania alaturi de iubitul ei, Gerard Pique. Ancheta…

- A fost lansata o prima oferta de 3000 capete In urma eforturilor Guvernului Romaniei și a demersurilor diplomatice din ultima perioada, schimburile comerciale in domeniul agroalimentar cu Republica Iran inregistreaza o evoluție imbucuratoare, fapt dovedit de deblocarea exporturilor de bovine. Astfel,…

- Membrii Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania (ACEBOP) au primit o prima oferta de achizitie pentru 3.000 de capete de tauri de carne din Iran, urmand ca in perioada urmatoare oferta sa creasca semnificativ, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si…

- Membrii Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania (ACEBOP) au primit o prima oferta de achizitie pentru 3.000 de capete de tauri de carne din Iran, urmand ca in perioada urmatoare oferta sa creasca semnificativ, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si…

- „Potrivit formulei pe care noi, Comisia, am propus-o tari ca Romania, Bulgaria, Grecia, Italia, Spania si Finlanda, pentru ca mergem pe PIB-ul pe cap de locuitor vor avea mai multi bani. Romania va avea cu 8- mai mult. Cred ca Romania trebuie sa faca tot ce poate sa convinga statele membre, pentru ca…