Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a acuzat marti China ca profita de democratia tarii ei pentru a se amesteca in politica ei si in societate, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Astfel de ingerinte din partea Beijingului sunt "una dintre cele mai mari provocari cu care se confrunta insula",…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a confirmat in weekend ca va participa la alegerile parlamentare preconizate pentru 24 februarie pe listele Partidului Socialistilor (de stanga, prorus), chiar daca anterior seful legislativului de la Chisinau, Andrian Candu, declarase ca Dodon…

- Raportul comisiei parlamentare, care a investigat amestecul Fundatiei "Open Dialog" in politica interna a tarii, dar si finantarea unor partide a fost dezbatut aproape trei ore.Subiectul a provocat discutii aprinse, care pe alocuri, au avut loc cu usile inchise.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj catre tineri, la un summit al acestora, in care arata ca, chiar daca sunt profund dezamagiti de modul in care se face politica, "abandonul sau parasirea tarii" nu este solutia. "Stiu ca multi sunteti profund dezamagiti de modul in care…

- Reprezentantii mai multor institutii de stat si ai formatiunilor politice vor fi audiati astazi in cadrul Comisiei de ancheta a Parlamentului privind amestecul Fundației "Open Dialog" in politica interna a tarii si finantarea unor partide.

- Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatii spune ca va merge in alegerile parlamentare din 2019 cu trei partide, pentru a fi sigur ca nu va fi scos de pe liste. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „Politica” de la TV8.

- Ministerul rus de Externe a calificat inculparea in SUA a unei cetatene ruse acuzate de amestec in alegerile americane drept "o tentativa ridicola de diversiune" si o modalitate de a instiga alegatorii inaintea scrutinului din 6 noiembrie din America, informeaza sambata agenția DPA, citata de Agerpres.

- Europarlamentarul liberal Adina Valean a declarat marti ca decizia de a nu mai candida la alegerile din 2019 este una personala, motivand ca „in viata mai vrei sa faci si altceva”. Ea nu a exclus posibilitatea de a candida pentru parlamentul national in 2020, conform news.ro.La Bruxelles,…