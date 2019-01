Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Ceea…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a cerut Marii Britanii sa clarifice urgent intentiile privind procedura Brexit. Juncker a semnalizat intr-un comunicat de presa ca executivul UE nu va...

- Infrangere, marti, in parlament, pentru guvernul May. Parlamentarii care se opun iesirii din Uniunea Europeana fara un acord au castigat un vot si au creat un nou obstacol in calea unui Brexit fara un acord, informeaza Reuters. Aceasta infrangere (303 la 297 de voturi) inseamna ca guvernul are nevoie…

- Daca britanicii vor decide ce doresc ei sa faca cu Brexitul, Uniunea Europeana ii va ajuta sa li se implineasca dorinta, sugereaza joi intr-o postare amicala pe Twitter presedinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, in timp ce la Bruxelles se desfasoara Consiliul European la care premierul britanic Theresa…

- Un Brexit fara acord ar provoca un soc enorm economiei britanice, iar lira sterlina s-ar deprecia cu 25%, avertizeaza Banca Angliei (BoE) in evaluarea sa a diverselor scenarii ale iesirii din Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP, conform news.ro.BoE a precizat miercuri ca in cazul acestui…

- Premierul britanic Theresa May a respins sambata contrapropunerile la proiectul sau de acord negociat cu Uniunea Europeana privind Brexitul, afirmand ca nu vor face sa dispara problemele, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Sefa guvernului a ajuns miercuri la un proiect de acord cu UE privind…

- Ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt s-a declarat joi ”optimist” cu privire la incheierea unui acord privind Brexitul, apreciind insa drept improbabil un progres rapid, relateaza AFP, informeaza News.ro.In urma unui discurs pe care l-a sustinut la Paris, cu scopul de a mai aplana tensiunile…