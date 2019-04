Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca Romania este țap ispașitor pentru problemele reale din Uniunea Europeana.„Vedeți dvs., am sa recurg la o comparație interesanta, pentru ca mereu mi-a placut istoria. Imperiul Roman a inceput sa se confrunte prin secolul al treilea cu probleme…

- Prefectul judetului Salaj, Florin Florian, a fost prezent vineri, 22 martie, la activitatea de bilant a filialei Salaj a Asociatiei Crescatorilor de Albine (ACA). La eveniment au participat si Ioan Fetea, presedintele ACA Romania si presedintele Consiliului Judetean Salaj, Tiberiu Marc, alaturi presedintelui…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica la Calarași ca ar trebui refacuta rețeaua de aprozare, astfel incat romanii nu sa nu mai fie obligați sa manance "toate E-urile". Totodata, el a pledat pentru ca Romania sa nu mai exporte materie prima, cum ar fi graul, ca sa importe napolitane."Am…

- Președintele american Donald Trump a promis ca nu va impune taxe suplimentare la importurile de automobile din Europa, a declarat luni președintele Comsiei Europene Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax "Donald Trump mi-a dat cuvantul sau ca nu vor exista…

- Problema gunoiului in Timiș persista și in 2019, deși a inceput inca de la finalul anului trecut. S-a produs un blocaj in colectarea gunoiului in zeci de localitați din zonele Jimbolia, Sannicolau Mare, Deta, Faget. Vineri se va lua o decizie in ceea ce privește soarta deșeurilor, iar o propunere care…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Uniunea Europeana ca vrea sa-l dea jos de la putere pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, în contradicție cu "democrația", scrie La Libre Belgique, citat de Rador. "Știm acum cine este UE ... (...) Pe de o parte, vorbiti…

- Mai multe tari ale Uniunii Europene l-au recunoscut pe liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido ca presedinte interimar dupa ce actualul sef al statului Nicolas Maduro a respins cererile de a convoca noi alegeri prezidentiale. In acest context presedintele italian Sergio Matarrella a afirmat ca…