Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a transmis, referitor la pierderea de catre Romania a pozitiei de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, ca tara noastra s-a angajat mai tarziu in campanie, in 2017, deoarece a dorit sa consolideze rolul ONU. „Romania a candidat, in data de 7 iunie 2019, pentru un…

- Romania va ramane "profund" angajata in sustinerea Organizatiei Natiunilor Unite, iar campania pentru obtinerea unui loc nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU a "consolidat profilul international" al tarii noastre, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis, vineri,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a luat nota, cu regret, de faptul ca Romania nu a fost aleasa pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, pentru intervalul 2020 2021, in urma votului care a avut loc vineri, 7 iunie a.c., in cadrul Adunarii…

- Estonia si arhipelagul caraibian Saint Vincent si Grenadine au fost alese vineri de Adunarea Generala a Natiunilor Unite pentru a deveni, din ianuarie, membre nepermanente ale Consiliului de Securitate al ONU in perioada 2020-2021, invingandu-si "rivalii", Romania si

- Romania a pierdut, astazi, la vot, postul de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, in fața Estoniei, care a caștigat pentru prima data acest loc. Locurile de membru nepermanent sunt alocate pe baza de apartenența regionala. Estonia a avut nevoie de doua tururi pentru a invinge Romania,…

- Fostul premier Victor Ponta a apreciat, vineri, ca vinovati pentru pierderea de catre Romania a cursei pentru un loc in Consiliul de Securitate al ONU sunt Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Teodor Melescanu.„FALIMENT ISTORIC pentru politica externa si pentru prestigiul Romaniei in lume! Romania…

- Romania a pierdut, vineri, in fața Estoniei, un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, o șansa care apare odata la 14 ani!Romania și-a lansat oficial, pe 2 iunie 2017, la sediul ONU din New York, campania oficiala pentru obținerea unui mandat de membru

- Declaratiile premierului Viorica Dancila privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim se poate sa fi costat Romania unul dintre cele mai importante obiective de politica externa: obtinerea unui loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, afirma, luni, Uniunea Salvati…