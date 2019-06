Stiri pe aceeasi tema

- Romania va ramane "profund" angajata in sustinerea Organizatiei Natiunilor Unite, iar campania pentru obtinerea unui loc nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU a "consolidat profilul international" al tarii noastre, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis, vineri,…

- Presedinta Estoniei, Kersti Kaljulaid, prezenta la Adunarea Generala a ONU cu ocazia votului prin care au fost alese cinci noi state membre nepermanente in Consiliul de Securitate al ONU, a descris drept ''un pas istoric'' obtinerea de catre tara ei a unui mandat in acest organism pentru perioada…

- Victor Ponta a reactionat dur dupa ce Romania nu a fost aleasa membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU. „FALIMENT ISTORIC pentru politica externa si pentru prestigiul Romaniei in lume!”, a transmis liderul politic pe Facebook.

- Grupul de la Lima, din care fac parte 13 tari latino-americane si Canada, a lansat luni un apel Natiunilor Unite "sa ia masuri" pentru a evita o escaladare a crizei din Venezuela si a garanta un ajutor umanitar migrantilor, relateaza AFP potrivit Agerpres. Cei 14 membri ai acestei aliante,…

