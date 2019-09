Stiri pe aceeasi tema

- Ella Pamfilova, in varsta de 65 de ani, a fost atacata la ora locala 01.30, intr-o localitate din apropiere de Moscova. Atacul a survenit inaintea alegerilor locale contestate de duminica, care au provocat manifestatii masive ale opozitiei, nemultumita de respingerea candidatilor sai. Politia a descris…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a explicat, marti, in fața Comisiei parlamentare pentru investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile din 26 mai, ca nu institutia pe care o conduce stabileste numarul sectiilor…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu lanseaza, miercuri, un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis, susținand intr-o postare pe Facebook ca președintelui nu ii pasa de prezentul sau de viitorul Republicii Moldova, incalcandu-și astfel promisiunea din campania din 2014. Atacul liderului ALDE la adresa…

- Maia Sandu: „Cât timp va exista acest Guvern, actele Comisiei de la Veneția vor fi considerate ca fiind obligatorii și urmeaza a fi respectate”. Alianța ACUM-PSRM se pregatește sa modifice Codul Electoral, dar menține pragurile electorale anterioare: …

- PNL propune Comisiei speciale pentru elaborarea legislatiei electorale un proiect care prevede introducerea votului prin corespondenta la alegerile prezidentiale si europarlamentare, posibilitatea ca votarea sa fie prelungita timp de 3 zile si cresterea numarului de sectii de votare, a anuntat luni…

- Ministerul de Externe a trimis Comisiei parlamentare speciale privind elaborarea legislatiei electorale mai multe propuneri de modificare e legislatiei electorale: introducerea votului anticipat prelungit cel putin trei zile in cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare,