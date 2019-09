Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi a anuntat marti declansarea procedurii de destituire a presedintelui SUA Donald Trump, primul pas fiind inceperea unei anchete vizand o convorbire telefonica a acestuia cu presedintele Ucrainei, care a avut loc in vara acestui an.

- Presedintele american, Donald Trump, si-a manifestat duminica speranta ca va fi posibila publicarea conversatiei avute cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in care democratii sustin ca Trump i-ar fi cerut acestuia din urma investigarea fiului fostului vicepresedinte Joe Biden, in timp ce…

- Președintele american Donald Trump a informat joi ca ia în considerare înca zece candidați pentru a îl înlocui pe John Bolton în funcția de consilier prezidențial pe probleme de securitate, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Liderul de la Casa…

- Democratii din Congresul american au facut un nou pas in vederea deschiderii unei posibile proceduri de destituire (impeachment) a lui Donald Trump, o optiune care continua sa creeze disensiuni in randul opozitiei, cu un an si ceva inaintea alegerilor prezidentiale, relateaza AFP.

- Donald Trump l-a acuzat luni pe reverendul Al Sharpton, un reprezentant al miscarii de apararea a drepturilor afroamericanilor, ca este un ”escroc” care ”detesta albii si politistii!”, expunandu-se unor noi acuzatii de rasism, in urma unor atacuri, in weekend, la adresa unui ales de culoare din orasul…

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocand atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din randul minoritatilor, informeaza AFP si Reuters. Textul motiunii,…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari marti ca nu vrea sa determine o schimbare de regim in Iran, a carui "influenta destabilizatoare" in Orientul Mijlociu este denuntata in permanenta de SUA, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro."Nu incercam sa determinam o schimbare de regim.…

- Partidul Republican din SUA si presedintele Donald Trump au primit donatii in valoare de 105 milioane de dolari in trimestrul al doilea din acest an; din acest total, 54 de milioane au fost directionate catre campania pentru realegerea la Casa Alba, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Conform…