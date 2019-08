Presata de o recolta mare, Franta va fi nevoita sa exporte 20 de milioane de tone de grau in 2019-2020

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump s-a declarat surprinzator de rapid in favoarea revenirii la formula G8 prin reintegrarea Rusiei, exclusa din acest grup in 2014, dupa anexarea Crimeei și din cauza crizei ucrainene. «Multe dintre subiectele pe care le discutam au legatura cu Rusia și o vad revenind in G8», a declarat președintele…

- Presedintele Donald Trump s-a declarat, marti, in favoarea revenirii la G8 odata cu reintegrarea Rusiei, care a fost exclusa din grupul celor opt tari cele mai industrializate in 2014, marcand astfel o noua ruptura cu aliatii sai din G7. "Este mai important sa fie Rusia. Multe dintre subiectele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in timpul vizitei efectuate in Franta de omologul sau rus Vladimir Putin, pentru o apropiere intre Uniunea Europeana si Rusia si o regasire a increderii intr-o ordine internationala aflata in "recompunere", transmite AFP. In pofida "neintelegerilor…

- Romania a importat cu 38% mai multa electricitate in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au scazut cu 40%, potrivit ultimului raport de monitorizare a pietei de energie electrica, realizat de Autoritatea Nationala de Reglementare…

- Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul. Este un lucru…

- Un numar total de 672 de persoane au fost arestate intre luna decembrie 2018 si luna aprilie 2019, in cadrul unei vaste operatiuni coordonate de Interpol si Europol vizand traficul de bauturi si alimente potential periculoase, a anuntat vineri Interpol, transmite AFP. Operatiunea, care a implicat…

- Ploile care au cazut in mare parte a Uniunii Europene (UE) au determinat serviciul de monitorizare agrometeo european (MARS) sa imbunatateasca estimarile privind productia de grau si porumb din acest an, in timp ce seceta din Spania a impus MARS sa revizuiasca in scadere estimarile pentru orz la nivelul…

- In ciuda opiniei generale potrivit careia parizienii ar fi nedespartiti de tigari, fumatul va deveni mai putin agreat in capitala Frantei in urma unor noi reglementari. Potrivit unei reglementari care intra vineri in vigoare, fumatul va fi interzis in 52 de parcuri si gradini publice, echivalentul…