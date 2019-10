Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Boța, fondatorul PRESSALERT.ro, implinește 25 de ani de presa. Pentru a marca acest moment, jurnalistul timișorean a luat decizia de a strange cele mai interesante scrieri intr-un singur loc. Așa a aparut cartea #presanonstop, care urmeaza sa fie lansata, maine, la Timișoara. „Ma bucur tare mult…

- La 93 de ani, o vaduva a devenit cel mai batran autor debutant. Dupa moartea soțului ei, omul pe care l-a cunoscut pe timp de razboi și alaturi de care și-a petrecut intreaga viața, imparțind bune și rele, femeia a adunat toate cele 633 de scrisori de dragoste trimise de acesta de pe front și le-a transformat…

- Constructorul auto american Ford a lansat marti, la Craiova, productia noului Puma, primul vehicul hibrid construit in Romania, o investitie de 200 de milioane de euro, informeaza compania printr-un comunicat remis AGERPRES. „Ford marcheaza astazi (marți – n.r.) inceputul productiei de serie a noului…

- „Cultura și Credința in Societatea Contemporana” se numește noul proiect cultural-educativ, inițiat și organizat la Centrul Cultural Pitești, de conf.univ.dr. Marius Andreescu. Nascut la Pitești, absolvent al Facultații de Drept Economic Administrativ, din cadrul Universitații Sibiu Lucian Blaga, al…

- Nu am fost un elev model. Dimpotriva. Dumnezeu și foștii profesori mi-s martori. Nu ma dadeam in vant dupa invațatura, chiuleam pe rupte și faceam prostii de care ma minunez și-n ziua de azi. In plus, uram, pur și simplu urrrram uniforma școlara. Totuși, existau și momente in care școala imi era aproape…

- Ediția cu numarul 134 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre un fotograf neobișnuit din Timișoara, un articol despre…

- Toti romanii sunt invitati sa voteze in perioada 16 august – 16 septembrie pentru cele 6 cantece care vor reprezenta Romania in prima Carte de Cantece a Uniunii Europene (EU Songbook). Pana in prezent 65.000 de persoane din 26 state si-au votat favoritele. Romania este a 27-a tara a Uniunii Europene…

- Inconstienta unor șoferi poate schimba destinatia și destinul altora. Vorbim despre consumul de droguri si sofatul. Pentru ca tragediile produse pe fondul consumului de substante psihoactive sa nu existe, politistii vranceni au inceput sa actioneze tot mai des pe aceasta linie. Au facut asta si in noaptea…