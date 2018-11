Stiri pe aceeasi tema

- Rusia blocheaza accesul observatorilor internaționali la depozitul de armament de la granița dintre Ucraina și Moldova, unde sunt stocate mai mult de 20.000 tone de muniție, a declarat Vadim Cernîș, ministrul pentru teritoriile ocupate temporar și persoanele stramutate intern din Ucraina,…

- Sporirea de catre Rusia a fortei sale militare in Crimeea, anexata de Moscova in 2014, precum si utilizarea peninsulei ca baza pentru operatiunile sale militare in Siria si in alte parti ale regiunii, genereaza consecinte pe termen lung pentru Europa de Sud, Africa de Nord si Orientul Mijlociu, a…

- Sporirea de catre Rusia a fortei sale militare in Crimeea, anexata de Moscova in 2014, precum si utilizarea peninsulei ca baza pentru operatiunile sale militare in Siria si in alte parti ale regiunii, genereaza consecinte pe termen lung pentru Europa de Sud, Africa de Nord si Orientul Mijlociu, a…

- Aproape 700 de militari din opt tari membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si din Ucraina, precum si in jur de 40 de avioane participa la exercitiul aerian international "Clear Sky-2018" la aerodromul Starokonstatinov din vestul Ucrainei, pe fondul crizei cu Rusia vecina.

- Potrivit declarației Ministerului Apararii din Ucraina, au fost introduse masuri restrictive in intreaga regiune Chernihiv și de-a lungul frontierei ruse dupa explozia majora de la depozitul militar. Deflagrația s-a produs marți dimineața, la circa 176 de km la est de Kiev. Presa locala raporteaza ca…

- Aproape 700 de militari din opt tari membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si din Ucraina, precum si in jur de 40 de avioane, printre care avioane de vanatoare americane F-15, participa incepand de luni la exercitii in vestul Ucrainei, pe fondul crizei cu Rusia vecina, informeaza…

- Mercenarii rusi si rebelii separatisti si-au intensificat pregatirile pentru operatiuni ofensive, informeaza miercuri agentia de presa ucraineana DSNews, citand un comunicat al serviciului de presa al Directiei de informatii a armatei ucrainene. In baza acestor informatii, Ministerul Apararii de…

- Armata ucraineana a lansat luni exercitii militare comune cu SUA si cu alte tari membre ale NATO, pe fondul tensiunilor persistente cu Rusia, care va organiza saptamana viitoare propriile sale manevre, transmite AFP. Exercitiile de pe teritoriul Ucrainei, intitulate 'Rapid Trident',…