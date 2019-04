Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a avut miercuri o intrevedere cu presedintele Academiei de Stiinte a Chinei, Bai Chunli, in timpul careia si-a exprimat increderea ca vizita lui Bai la Belgrad va constitui o contributie majora la dezvoltarea cooperarii intre China si Serbia, in special in domeniul…

- "Alegerile parlamentare se vor organiza în iunie 2019 sau în primavara anului viitor" – a declarat președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, dupa ședința conducerii Partidului Progresist Sârb (SNS), adaugând ca alegerile nu vor avea loc în toamna anului 2019,…

- Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, Francisc Dobos, felicita Agentia Nationala de Presa pentru aniversarea a 130 de ani de la infiintare si afirma ca AGERPRES reprezinta 'vieti daruite acelui tip de informare care devine formare'. "La…

- Mii de persoane au participat, duminica, la un protest organizat în apropierea reședinței președintelui sârb Aleksandar Vucic, cerând libertate pentru presa și alegeri corecte, la o zi dupa ce mai mulți protestatari au intrat pentru scurt timp în cladirea televiziunii naționale,…

- Jandarmii au folosit gaze lacrimogene impotriva unui grup de protestatari, care au incercat sa aduca un camion in apropierea reședinței prezidențiale, scrie mediafax.ro. Protestatarii, care au organizat manifestații in fiecare weekend in ultimele trei luni, au cerut demisia președintelui Aleksandar…

- Moscova asteapta "garantii" de la Uniunea Europeana inainte de a lua in considerare un traseu viitor spre vest al gazoductului TurkStream destinat sa lege Rusia de Turcia prin Marea Neagra, a spus, la Sofia, Dmitri Medvedev "Putem discuta urmatoarele etape numai dupa obtinerea unor garantii…

- Organele maghiare de ancheta au finalizat cercetarile privind sosirea în Ungaria în noiembrie 2018 a fostului premier al Macedoniei, Nikola Gruevski, constatând ca nu s-au înregistrat nereguli si nici nu este vorba de abuz în functie, potrivit Tanjug și Rador.Dupa…

- Liderul PSD Bistrita Nasaud, Radu Moldovan, care este si presedintele Consiliului Judetean,a devenit foarte iritat in ultima vreme din cauza deciziilor luate de Liviu Dragnea si echipa sa de la Bucuresti....