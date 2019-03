Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va fi nevoita sa ia masuri reciproce si asimetrice in replica la posibilele amenintari ce rezulta din intentiile SUA de a folosi spatiul cosmic in scopuri militare, a declarat sambata un oficial al armatei ruse, citat de Xinhua. Potrivit sefului Statului Major General al Fortelor…

- Potrivit sefului Statului Major General al Fortelor Armate Ruse, Valeri Gherasimov, intentiile SUA de a folosi spatiul cosmic in scopuri militare, in particular decizia de a forma o Forta Spatiala, creeaza premisele militarizarii spatiului cosmic. 'Toate aceste actiuni ar putea duce la o agravare…

- Racheta hipersonica Tsirkon care are o viteza de 9 ori mai mare decât viteza sunetului si care a fost mentionata în discursul sustinut în fata Adunarii Federale de presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, ar putea distruge centrele de comanda de pe teritoriul Statelor Unite în…

- Ministerul rus al Afacerilor Externe a precizat ca afirmațiile potrivit carora Statele Unite ale Americii ar fi raspuns la toate întrebarile Federației Ruse, referitoare la Tratatul privind lichidarea rachetelor cu raza scurta și medie de acțiune, nu corespund realitații, potrivit TASS, citata…

- Alexander Zasypkin a declarat intr-un interviu acordat Sputnik ca Washingtonul deruleaza o campanie impotriva Iranului si a Hezbollah care seamana discordie in regiune si ca Statele Unite ar trebui sa se alature Rusiei in calmarea tensiunilor. „Cand au inceput sa se desfasoare evenimentele…

- Aflat in vizita la Ankara, John Bolton, consilierul presedintelui SUA Donald Trump, paraseste Turcia. In ceea ce priveste operatiunea in estul Eufratului, presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat: "Poate fi declansata oricand dupa intalnirea cu Bolton. Ar putea incepe intr-o noapte, pe neasteptate",…

- Negocieri privind Siria la care sa participle președinții Rusiei, Iranului și Turciei sunt programate la inceputul lui 2019, a anunțat vineri un inalt oficial rus, in momentul in care Washingtonul iși pregatește retragerea militara din aceasta țara, anunța La Libre Belgique citata de Rador.