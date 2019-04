Presa turcă: Politica externă în noua perioadă În general, alegerile locale nu prezinta interes pentru lumea externa si, de asemenea, nu influenteaza prea mult politica externa. Acest lucru este valabil si pentru Turcia, dar de aceasta data alegerile locale au fost urmarite cu atentie de diplomatii straini si presa din strainatate, scrie Milliyet, citat de Rador.



Primul motiv al acestui interes a fost faptul ca alegerile locale s-au desfasurat într-o atmosfera de alegeri generale, iar de-a lungul campaniei agenda a fost ocupata nu numai cu problemele legate de primarie, ci si cu probleme nationale precum economia, securitatea,…

