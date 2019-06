Presa turcă: La Istanbul a câștigat democrația Imamoglu a primit numeroase voturi si de la alegatorii AKP-MHP plictisiti de politicile guvernarii din ultimii 17 ani, dezamagiti de declaratiile confuze ale guvernantilor, în principal Erdogan, Bahçeli si Binali Yildirim, scrie Cumhuriyet, citat de Rador. Alegatorii si-au facut datoria, acum e rândul politicienilor, titreaza Milliyet. Natiunea noastra a luat loc înca o data alaturi de victima, scrie și Hurriyet.

CUMHURIYET: A câstigat democratia turceasca



Candidatul CHP (principalul partid de opozitie din Turcia - n.red.), Ekrem Imamoglu, a iesit învingator… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a felicitat duminica pe candidatul opoziției ales la primaria Istanbulului, spunând ca accepta rezultatul scrutinului, dupa ce a obținut anularea primelor alegeri ținute la finalul lunii martie, relateaza AFP. ”Îi felicit pe Ekrem Imamoglu…

- Candidatul Partidului Justitie si Dezvoltare (AKP), Binali Yildirim, a dezbatut timp de aproape trei ore cu Ekrem Imamoglu, candidatul principalei formatiuni politice de opozitie, Partidul Republican al Poporului (CHP). Este pentru prima oara dupa preluarea puterii de catre Recep Tayyip Erdogan in…

- Primarul destituit al opozitiei din Istanbul, Ekrem Imamoglu, si rivalul sau din partea Partidului AK (AKP), Binali Yildirim, se vor confrunta intr-o dezbatere televizata la 16 iunie, au declarat luni oficiali ai celor doua formatiuni, relateaza Reuters, care mentioneaza ca este prima dezbatere de…

- Primarul destituit al opozitiei din Istanbul, Ekrem Imamoglu, si rivalul sau din partea Partidului AK (AKP), Binali Yildirim, se vor confrunta intr-o dezbatere televizata la 16 iunie, au declarat luni oficiali ai celor doua formatiuni, relateaza Reuters, care mentioneaza ca este prima dezbatere de acest…

- Consiliul Electoral Suprem din Turcia a decis luni repetarea alegerilor locale de la Istanbul, dupa ce a admis un apel facut de Partidul Dreptatii si Dezvoltarii (AKP), al presedintelui tarii, Recep Tayyip Erdogan, informeaza ul cotidianul Hurriyet.

- În general, alegerile locale nu prezinta interes pentru lumea externa si, de asemenea, nu influenteaza prea mult politica externa. Acest lucru este valabil si pentru Turcia, dar de aceasta data alegerile locale au fost urmarite cu atentie de diplomatii straini si presa din strainatate, scrie Milliyet,…

- Birourile de vote s-au deschis la ora 07.00 in mai multe orase din Turcia, iar de la ora 08.00 s-au deschis in intreaga tara, scrie news.ro. In contextul in care Turcia se confrunta cu prima sa recesiune din ultimii 10 ani, cu o inflatie record si somaj in crestere, acest scrutin are valoare…

- Alegerile locale ce se vor desfasura in plina furtuna economica l-au obligat pe presedintele Turciei sa duca o campanie electorala intensa pentru a evita un vot de blam, in special la Istanbul si Ankara. Circa 58 de milioane de votanti se vor prezenta la urne pentru a alege primarii oraselor si sefii…