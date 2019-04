Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a asigurat vineri ca tara sa va continua sa efectueze plati in contul contractului de achizitie a unor sisteme de rachete antiaeriene rusesti S-400 si a calificat drept ''foarte eronate'' argumentele avansate de SUA pentru ca armata turca sa…

- Secole la rand, Rusia a recurs la forța și va continua sa speculeze orice slabiciune din cadrul alianței nord-atlantice, a avertizat fostul comandant al forțelor americane in Europa, in cadrul unei conferințe de securitate desfașurata la Praga. In consecința, susține Ben Hodges, NATO trebuie sa-și…

- Mii de activisti au protestat astazi în Rusia fața de proiectul de lege care impune controlul statului asupra internetului, informeaza serviciul rusesc al postului nostru de radio, Svoboda. Sustinatorii legii spun ca ea este menita sa întareasca siguranța sistemului rusesc fața de potențiale…

- ​Rusia i-a declarat Bulgariei ca are nevoie de garantii din partea Uniunii Europene inainte de a se putea angaja in constructia unui planificat gazoduct pe teritoriul sau, deoarece ambitiile energetice ale Moscovei continua sa divizeze blocul comunitar si sa-i tensioneze in plus relatiile cu Statele…

- Seful fortelor aliate in Europa, generalul american Curtis Scaparrotti, a afirmat marti ca el ar recomanda ca SUA sa nu vanda avioane F-35 Turciei, aliat in cadrul NATO, daca Ankara nu renunta la planurile sale de a cumpara sisteme de aparare antiracheta sol-aer S-400 de la Rusia, relateaza agentia…

- Cotidianul conservator german Die Welt vede in proiectul gazoductului Nord Stream 2 un mijloc pentru Rusia de a-si intari puterea in Europa printr-un mai mare control asupra alimentarii cu energie, comenteaza agentia germana de presa (DPA) preluate de agerpres. "Acum, Berlinul si-a folosit…

- Cotidianul conservator german Die Welt vede in proiectul gazoductului Nord Stream 2 un mijloc pentru Rusia de a-si intari puterea in Europa printr-un mai mare control asupra alimentarii cu energie, comenteaza...

- NATO și Rusia au eșuat vineri în a soluționa o disputa pe tema unor noi rachete rusești despre care aliații occidentali afirma ca amenința Europa, fapt ce aduce Washingtonul mai aproape de retragerea dintr-un tratat crucial pentru controlul armamentului, relateaza The New York Times citat de Rador.…