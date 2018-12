Stiri pe aceeasi tema

- Comentariile de joi, publicate de agentia de stat KCNA reprezinta cea mai clara explicatie privind felul in care Phenianul vede procesul dezarmarii nucleare.„Cand ne referim la peninsula coreeana, termenul cuprinde zona Coreei de Nord plus teritoriile sud-coreene in care SUA au arme nucleare”,…

- Decizia Statelor Unite de a-si retrage trupele din Siria este 'corecta', a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa de sfarsit de an sustinuta la Kremlin, transmit AFP si dpa preluate de Agerpres 'Faptul ca Statele Unite au decis sa-si retraga trupele este corect',…

- A fost finalizata partea maritima a gazoductului Turkish Stream, care va transporta catre Turcia si Europa 31,5 miliarde de metri cubi de gaz rusesc. La ceremonia organizata la Istanbul cu ocazia finalizarii partii maritime a magistralei au participat presedintii Tayyip Erdogan si Vladimir Putin. In…

- Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroder, a reactionat fata de atitudinea Statelor Unite. Criticand politica presedintelui SUA, Donald Trump, Schroder a lansat un apel catre conducatorii tarii sale sa caute si alti aliati, scrie presa turca, citata de Rador.

- Macron a alaturat, intr-adevar, intr-o fraza amenintarea Rusiei, Chinei si Statelor Unite, dar vorbind atunci de atacurile cibernetice. Si potrivit Palatului Elysee, daca presedintele a mentionat si Statele Unite in a doua parte a frazei, era vorba de a sublinia necesitatea pentru Europa de a se proteja…

- Asasinii jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis pe 2 octombrie in interiorul consulatului saudit din Istanbul, s-au debarasat de corpul sau aruncandu-l in canalizare dupa ce l-au dizolvat in acid, a relatat sambata cotidianul turc Sabah, citat de AFP. Analiza unor prelevari efectuate in sistemul de canalizare…

- Niciun vant nu poate ajuta o nava care nu are o ruta stabilita. Astfel se poate sintetiza situatia in care se afla Turcia. Regimul AKP al unui singur om, Erdogan, a transformat Turcia intr-o nava care nu are o ruta stabilita. Asa cum declara Ataturk, obiectivul principal la intemeierea Republicii Turcia…