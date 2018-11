Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroder, a reactionat fata de atitudinea Statelor Unite. Criticand politica presedintelui SUA, Donald Trump, Schroder a lansat un apel catre conducatorii tarii sale sa caute si alti aliati, scrie presa turca, citata de Rador.

- Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si rus Vladimir Putin au celebrat luni, la Istanbul, incheierea unei etape-cheie in constructia gazoductului TurkStream, care leaga Rusia de Turcia via Marea Neagra si ilustreaza apropierea din ultimii ani dintre cele doua tari, relateaza AFP.

- Arabia Saudita a trimis agenti in Turcia pentru "a sterge" probele uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, omorat in consulatul saudit de la Istanbul la 2 octombrie, a relatat luni cotidianul turc Sabah, preluat de AFP. Unsprezece persoane, intre care un chimist si un expert in toxicologie, au ajuns…

- Mesajul presedintiei moldovene face referire si la vizita lui Recep Tayyip Erdogan in Republica Moldova, in perioada 17-18 octombrie 2018, care, potrivit lui Igor Dodon, a consemnat 'trecerea raporturilor bilaterale la nivel de parteneriat strategic'.Pe contul sau de Facebook, Igor Dodon…

- Liderii politici din Turcia (Tayyip Erdogan), Rusia (Vladimir Putin), Franta (Emmanuel Macron) si Germania (Angela Merkel) s-au intalnit pentru a discuta despre problema Siriei, principalele linii fiind intarirea armistitiului fragil din regiunea Idlib si inregistrarea de progrese in directia unei tranzitii…

- Relatand despre prima zi a vizitei lui Recep Tayyip Erdogan la Chisinau, varianta electronica a ziarului turc „Anadolu post” scrie ca „presedintele turc a spus miercuri ca tara asteapta sprijinul „fara ezitare” al Moldovei in lupta impotriva Organizatiei Teroriste Fetullah (FETO)”, noteaza IPN.

- Primele livrAƒri de gaze ruseE™ti cAƒtre Turcia prin conducta Turkish Stream ar putea A®ncepe la 1 ianuarie 2020. Printre destinaE›iile sale prioritare din Europa se numAƒrAƒ Bulgaria E™i Austria.

- Una din ramificatiile terestre ale gazoductului Turkish Stream ar putea trece prin Ungaria, a indicat marti presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu premierul ungar Viktor Orban, aflat intr-o vizita la Moscova, transmit EFE si MTI.'Examinam posibilitatea de conectare…