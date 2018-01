Stiri pe aceeasi tema

- Publicul din numeroase tari insista ca presa trebuie sa fie impartiala in relatarile despre evenimente politice, multi oameni, in principal in Europa si SUA, criticand pozitionarile mediatice fata de partide, situatie alimentata de Donald Trump, cu efecte negative inclusiv asupra presedintelui SUA.

- Laudele aduse la adresa lui Donald Trump au fost comparate cu cele aduse lui Nicolae Ceaușescu de jurnaliștii Washington Post. In acest material, publicația noteaza ca aceste cuvinte de lauda la adresa liderului se intampla adesea in regimurile totalitare, unde exista cultul personalitații. „In ultima…

- Președintele SUA, Donald Trump, a facut o gafa de proporții, anunțand public livrarea catre Norvegia a unor avioane care nu exista decat in jocul video „Call of Duty”, scriu jurnaliștii de la Washington Post.

- Un incendiu a fost raportat la etajele superioare ale cladirii Trump Tower din New York. Potrivit primelor informații, pompierii suspecteaza un scurtcircuit incendiul fiind localizat pe acoperișul cladirii. Pompierii din New York au fost alertați cu privire la un incendiu care se manifesta la etajele…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii. Un reporter al ziarului Washington Post…

- Rolul președintelui Klaus Iohannis, ca reprezentant legitim al țarii peste hotare, este decisiv nu numai in politica de parteneriate, alianțe, angajamente, proiecte regionale, europene, euro-atlantice, dar și in ceea ce privește imaginea și forța proiectului de țara pe care Romania il propune și il…

- Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena 1. Pe poarta surpriza, Nea Marin și-a facut apariția cu un machiaj impecabil și o costumație care se incadra perfect in decorul de la Casa…

- In noaptea de 31 decembrie, Dan Negru a sarbatorit alaturi de vedete majoratul Revelioanelor, iar show-ul excepțional, care a fost și lider detașat de audiența, a avut ecou in presa internationala. Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post,…

- Revelionul prezentant de Dan Negru a ajuns si in presa internationala. Nea Marin care a fost deghizat in Donald Trump a atras simpatia presei straine. "Donald Trump si dansurile irlandeze intr-un clip savuros la o televiziune din Romania", au titrat cei de la The Irish Post.

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. Romania ar putea deveni prima tara care se va alatura presedintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…

- Presa internaționala a vorbit pe larg despre funeraliile regelui Mihai I al Romaniei. Postul de televiziune BBC din Marea Britanie dar și cotidianul New York Times au subliniat numarul mare de persoane care au fost prezente la ceremonii. Presa internaționala a vorbit și ea despre funeraliile regelui…

- O racheta a fost lansata din Fașia Gaza spre Israel dupa ce Trump a facut anunțul privind Ierusalimul. Proiectilul ar fi fost interceptat de scutul antiracheta din Israel, scrie Haaretz. Sistemul de aparare antiracheta din Israel a interceptat vineri seara o racheta lansata din Fașia Gaza. Orașele Ashkelon…

- Mircea Rednic a implinit deja un an pe banca lui Mouscron, iar presa din Belgia a analizat parcursul romanului pe banca echipei belgiene. "Urmasul lui Glen De Boeck, Mircea Rednic a marcat-o pe Mouscron cu amprenta sa, orice s-ar intampla. ...

- Mircea Rednic a schimbat fața echipei de fotbal Excel Mouscron, scrie ziarul Le Soir, miercuri, cand se implinește un an de cand tehnicianul roman a semnat cu aceasta grupare modesta, cu care in sezonul trecut a reușit in extremis sa ramana in prima divizie a campionatului de fotbal al Belgiei. …

- Fostul suveran al Romaniei Mihai I - care a devenit pentru prima oara rege la doar cinci ani, iar mai tarziu, in al doilea razboi mondial, a pus la cale destituirea omului forte pronazist Ion Antonescu, pentru ca ulterior sa fie fortat sa abdice sub amenintarea armei de guvernul condus de comunisti…

- Un responsabil de rang inalt din echipa de tranziție a președintelui american Donald Trump a scris intr-un e-mail datat 29 decembrie ca Rusia "tocmai i-a facut cadou (lui Trump) alegerile din SUA", potrivit unui articol publicat sambata de The New York Times și preluat duminica de CNN.…

- “Protestatarii români opresc construirea unui târg de Craciun în locul manifestatiilor anticoruptie&", noteaza Reuters, adaugând ca au avut loc incidente între protestatari si fortele de ordine.

- Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, este responsabilul "cu rang foarte inalt" din echipa de tranziție a fostului magnat american care i-a cerut ex-consilierului pe probleme de securitate naționala al SUA, Michael Flynn, sa contacteze Rusia in incercarea de a amana…

- Președintele american Donald Trump a organizat vineri tradiționala recepție de Craciun cu corpul de presa de la Casa Alba, la eveniment participand mai puține companii media fața de anul trecut, pe fondul boicotului unor ziariști și sub incidența unei vești deloc placute pentru fostul magnat american,…

- Washington Post a analizat reactia pe care au avut-o Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu la comunicatul emis de departamentul de stat al Statelor Unite.Liderii coalitiei de stanga, aflata la guvernare, au respins criticile din partea Departamentului de Stat american, prin care autoritatile…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Codului Fiscal, iar protestele au ajuns in presa internaționala. “The Associated Press” si “Washington Post” au scris despre…

- Avocații lui Michael Flynn, fost consilier pentru securitate naționala al președintelui american Donald Trump, au incetat comunicarea cu echipa juridica a liderului de la Casa Alba, a relatat joi cotidianul New York Times, ceea ce sugereaza ca Flynn ar putea coopera cu anchetatorii care investigheaza…

- Trei angajati militari ai Casei Albe ar fi avut contacte necorespunzatoare cu femei straine in timp ce il insoteau pe presedintele american Donald Trump in turneul de luna aceasta din Asia, a relatat marti cotidianul Washington Post, citat de Reuters si EFE, scrie agerpres.ro. Cei trei ofiteri…

- Trei membri ai personalului militar care l-au insoțit pe președintele Donald Trump in turneul din Asia au fost demiși și sunt investigați dupa ce au fost acuzați de ”contact necorespunzator” cu femei , scrie Washington Post. Cei trei membrii serviciului au lucrat pentru Agenția de Comunicare al Casei…

- Bianca Dragusanu a aparut pe lista vedetelor internationale care s-au transformat complet cu ajutorul operatiilor estetice. Prezentatoarea tv a fost inclusa intr-un top 10 al ”femeilor din plastic” realizat de un site american.

- Presa de stat din Coreea de Nord l-a criticat pe Donald Trump pentru insultele aduse lui Kim Jong-un si pretinde ca presedintele american merita pedeapsa cu moartea. Totodata, Trump a fost numit las pentru ca a anulat o vizita la granita inter-coreeana, relateaza The Guardian.

- Intr-un astfel de ritm, este de așteptat ca Trump sa ajunga la 2.000 de declarații eronate in primul sau an de mandat și la 8.000 de minciuni pana la sfarșitul mandatului sau. Washington Post precizeaza ca ritmul minciunilor lui Trump a crescut brusc in ultima luna, atingand 9 declarații false…

- Presa de stat a Coreei de Nord l-a criticat pe Donald Trump pentru insultele aduse de acesta la adresa lui Kim Jong-un, afirmand ca presedintele Statelor Unite ale Americii merita pedeapsa cu moartea si...

- Liz Smith, o cunoscuta autoare de cronici mondene din presa americana, care a dezvaluit informații in premiera despre destramarea primei casnicii a președintelui american Donald Trump și a contribuit decisiv la creșterea interesului manifestat de industria mass-media fața de știrile despre celebritați,…

- Scandalul din Elvetia in care a fost implicata familia regala a Romaniei nu a trecut neobservat in presa internationala. Mai multe publicatii din Elvetia, tara unde Regele Mihai s-a stabilit in exil, au scris despre incidentul provocat de nepotul fostului suveran. Dar subiectul a ajuns si in paginile…

- Astfel, conform unui sondaj dat publicitații de Washington Post și de canalul de televiziune ABC News, 59% dintre persoanele chestionate dezaproba acțiunile președintelui american, ales la 8 noiembrie 2016 și care și-a preluat efectiv mandatul dupa investirea la 20 ianuarie, cand cota sa de popularitate…

- La un an de la accederea sa la Casa Alba, doua treimi dintre americani considera ca Donald Trump a facut "puțin sau nimic", potrivit unui sondaj publicat duminica, in condițiile in care ancheta cu privire la posibila ingerința rusa in alegerile americane de anul trecut se accelereaza la…

- Facebook, Twitter și Google se afla in vizorul Congresului american, care ancheteaza o posibila ingerința rusa in campania care a dus la victoria lui Donald Trump și care considera ca rețelele sociale au servit drept platforme pentru propaganda venita din Rusia. Mai multe comisii parlamentare urmeaza…

- Echipa lui Hillary Clinton și Comitetul Național al Democraților (DNC) au contribuit la finanțarea cercetarilor care au alimentat dosarul sensibil referitor la legaturile dintre campania electorala a lui Donald Trump și Rusia, a relatat marți ziarul american Washington Post. În aprilie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, joi, ca omologul sau american Donald Trump ar trebui respectat, pentru ca el a obtinut mandatul în mod democratic, scrie stirile protv.ro. „A fost ales de poporul american si macar din acest motiv, ar trebui sa fie respectat, chiar daca…

- Libertatea presei este o valoare fundamentala intr-o democratie. Problemele Statelor Unite, multe dintre ele datorate felului in care face politica Donald Trump, sunt analizate in detaliu de media. Atat de atent incat, saptamana aceasta, presedintele SUA a inceput sa intrebe pe Twitter daca nu cumva…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a intalnit cu ... el insusi. Asa il ironizeaza presa americana pe liderul de la Casa Alba, dupa gafa de vineri, cand a spus ca s-a intalnit cu presedintele Insulelor Virgine Americane.