Presa străină despre summitul UE de la Sibiu Presa internaționala a acordat spații largi summit-ului de la Sibiu, unele publicații insistând asupra farmecului orașului din Transilvania.



Euronews a extras ca punct important al summitului de la Sibiu anuntul lui Donald Tusk: pe 28 mai va fi un summit extraordinar al liderilor UE pentru începerea procesului de alegere al noilor sefi ai institutiilor europene. Despre declaratia de la Sibiu, televiziunea de stiri a remarcat ca este formata din principii, nu din angajamente ferme.

Siteul televiziunii acorda interes și orașului gazda…

Sursa articol si foto: timpul.md

