Presa străină, despre referendumul din România: „Românii, alarmați că bărbații s-ar putea căsători cu animale” CNN noteaza ca romanii vor merge la vot in acest weekend pentru a vota intr-un referendum privind modificarea constituției pentru a redefini casatoria ca fiind doar intre barbat și femeie, intr-o mișcare despre care oponenții susțin ca ar putea incalca legea drepturilor omului și ar agrava discriminarea homofoba. Votul, care are loc sambata și duminica, a fost determinat de o petiție inițiata de organizația Coaliția pentru Familie și semnata de aproape 3 milioane de romani. Constituția prevede ca “familia se intemeiaza pe casatoria libertații soților, pe egalitatea lor deplina, precum și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

