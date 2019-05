Presa străină despre cozile din diaspora: Mii de români din străinătate nu au votat nici după ore întregi de așteptare Romanian Insider: Mii de români din diaspora veniți sa voteze pentru europarlamentare au așteptat ore întregi la coada în fața secțiilor. Mulți dintre ei nu au avut șansa de a vota în cele din urma.



Procesul de votare a fost unul lent și mulți oameni nu au apucat sa voteze pâna la închiderea urnelor. Cei care nu au apucat sa voteze au început sa sprotesteze împotriva partidului de guvernamânt din România, deoarece autoritațile române au refuzat sa prelungeasca orele de vot. În unele cazuri, a fost nevoie de intervenția… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

