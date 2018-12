Stiri pe aceeasi tema

- Apararea antiaeriana a armatei siriene a intrat in actiune marti impotriva unor "tinte inamice" in apropiere de Damasc, a relatat agentia oficiala Sana, preluata de AFP, conform agerpres.ro. Televiziunea de stat a difuzat o informatie similara, dar niciun dintre cele doua media nu a precizat…

- Apararea antiaeriana a armatei siriene a deschis focul in directia unor ''tinte aeriene ostile'' langa aeroportul din Damasc, au informat duminica media oficiale, relateaza AFP. "Apararea noastra antiaeriana a intrat in actiune impotriva unor tinte aeriene ostile in sectorul…

- Avioane multirol israeliene au atacat, joi seara, pozitii militare in Siria, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate siriene citate de presa siriana si israeliana.Potrivit agentiei de presa SANA, sistemele antiaeriene siriene au deschis focul spre "tinte inamice", la periferia orasului…

- Rusia, Turcia și Iran vor organiza urmatoarea runda de discuții asupra Siriei intre 28-29 noiembrie in Kazahstan, a declarat ministrul afacerilor externe al Kazahstanului, Kairat Abdrahmanov, raporteaza Reuters. Abstrahmanov a declarat reporterilor ca la intalnire vor fi de asemenea prezente delegațiile…

- Politia germana a fost chemata luni sa intervina intr-o "situatie cu ostatici" in apropiere de principala gara din Koln (vest), informeaza dpa si Reuters, informeaza Agerpres. O purtatoare de cuvant a politiei a indicat ca "se crede ca o femeie a fost luata ostatica ori la McDonald's, ori la o farmacie…

- Serghei Aksenov, premierul Crimeii, provincia ucraineana anexata de Rusia in 2014, urmeaza sa efectueze o vizita de doua zile la Damasc, capitala Siriei, potrivit ziarului proguvernamental arab al-Watan, relateaza luni Reuters. Rusia este un aliat-cheie al presedintelui sirian Bashar al-Assad…

- Luni se redeschide oficial frontiera Siriei cu Iordania, inchisa de trei ani, au anuntat duminica ambele tari, insa traficul normal nu se va relua imediat, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Inchiderea punctului de trecere de la Nassib, in 2015, a intrerupt o ruta importanta de transport al marfurilor…

