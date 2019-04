Stiri pe aceeasi tema

- În general, alegerile locale nu prezinta interes pentru lumea externa si, de asemenea, nu influenteaza prea mult politica externa. Acest lucru este valabil si pentru Turcia, dar de aceasta data alegerile locale au fost urmarite cu atentie de diplomatii straini si presa din strainatate, scrie Milliyet,…

- În cadrul unei conferinte pe tema strategiei militare, seful Statului Major General al Fortelor Armate Ruse si prim-adjunctul ministrului apararii Valeri Gherasimov a declarat în legatura cu intentia SUA de a crea o forta militara spatiala sub denumirea de Comandament al Fortelor Spatiale…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat luni dupa-amiaza un decret care prevede suspendarea participarii Rusiei la Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), dupa decizia similara a Statelor Unite."Data fiind necesitatea de a aplica masuri urgente dupa incalcarea de catre Statele Unite a…

- Ministerul rus al Afacerilor Externe a precizat ca afirmațiile potrivit carora Statele Unite ale Americii ar fi raspuns la toate întrebarile Federației Ruse, referitoare la Tratatul privind lichidarea rachetelor cu raza scurta și medie de acțiune, nu corespund realitații, potrivit TASS, citata…

- Adevarata declarație de razboi facuta de Venezuela, cu ajutorul Rusiei, imptriva Statelor Unite ale Americii. Daca intre SUE și Venezuela a existat vreodata o apropiere, aceasta se datora exclusiv banilor și resurselor țarii conduse acum de Nicolas Maduro. Tocmai la acest capitol “au umblat” venezuelenii,…

- ​"Prin participarea sa în actiunile internationale desfasurate pentru mentinerea pacii, a stabilitatii si a securitatii, Ungaria depune eforturi peste puterile sale", a declarat miercuri, prin telefon, pentru Agentia ungara de Presa MTI ministrul de externe Péter Szijjártó,…

- Atmosfera exploziva la Caracas. Statele Unite, Canada si Brazilia l-au recunoscut pe liderul opoziției din Venezuela drept președinte interimar. Rusia a avertizat SUA in legatura cu o intervenție militara in Venezuela.

- Presedintele american este sub influenta Rusiei? In timp ce "The New York Times" a dezvaluit ca FBI-ul l-a anchetat pe Donald Trump, suspectat ca este agent rus, zvonul ia amploare in Statele Unite. De la candidatura sa pana la presedintia Statelor Unite, relatiile dintre Donald Trump si Kremlin continua…