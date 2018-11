Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o prima reactiem luni, de la Paris, la situatia tensionata din Ucraina: „Suntem pregatiti sa reactionam proportional, pentru romani nu e motiv de ingrijorare”, a spus seful statului. Presedintele a mentionat ca a fost informat tot timpul, de catre serviciile romanesti,…

- Franta a deplans luni folosirea fortei de catre granicerii rusi impotriva a trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, estimand ca ''nimic nu pare s-o justifice'', relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Tinand cont de cunoasterea de catre noi a faptelor in aceasta etapa, nimic nu pare sa justifice…

- Protestele violente din fața ambasadei Rusiei de la Kiev, in urma incidentului din stramtoarea Kerci, au starnit reacții dure la Moscova. Ministrul de Externe al Rusiei susține ca ce s-a intamplat duminica seara in capitala Ucrainei a fost un atac al naționaliștilor și neo-naziștilor. „Naționaliștii…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Rusia nu mai este preocupata de posibile noi sancțiuni din cauza agresiunii din stramtoarea Kerci impotriva Ucrainei, transmite TASS declaratia diplomatului rus. „Aceasta a incetat de mult sa ne mai preocupe”, a spus Lavrov. Potrivit ministrului,…

- Ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a acuzat luni Ucraina ca recurge la "metode periculoase" in stramtoarea Kerci, la o zi dupa un incident fara precedent care a dus la capturarea a trei nave ucrainene de catre marina rusa, informeaza AFP si TASS, informeaza Agerpres."A…

- Riscurile in domeniul militar in regiunea Marii Negre sunt in crestere, sustine Colegiul Ministerului de Externe al Rusiei, citat de agentia de presa RIA Novosti. Sedinta Colegiului MAE de la Moscova de vineri a fost prezidata de seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov si a fost consacrata problemelor…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut joi Rusiei sa inceteze 'hartuirea traficului maritim international' in Marea Azov si stramtoarea Kerci si a acuzat Moscova ca incearca sa destabilizeze Ucraina, transmite Reuters. 'Actiunile Rusiei pentru a perturba tranzitul maritim constitutie noi exemple…