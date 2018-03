Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea centrala a PNL a decis, luni , in ședința saptamanala, sa solicite biroului județean Piatra Neamț anularea decizia de dizolvare a filialei locale din Piatra Neamt. In schimb, liberalii au votat sa se faca un raport de evaluare a filialei, conform unor surse din PNL.

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov si-a anulat in ultimul moment, "din motive neprevazute", vizita oficiala in Vietnam programata pentru luni. Presa de la Moscova sustine ca nu este vorba despre o anulare, ci...

- Refuzul Marii Britaniei de a coopera cu Rusia in cazul otravirii fostului ofițer GRU, Serghei Skripal, reprezinta o incalcare grava a convenției cu privire la interzicerea armelor chimice, afirma ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov.

- In primele doua luni dupa ridicarea vizelor, 415 romani au cerut azil in Canada, potrivit unui raspuns oferit de Ministerul Imigrației, la o solicitare a cotidianului Libertatea. Spre comparație, pe toata durata anului 2016 au doar 120 de astfel de solicitari. Potrivit unor surse diplomatice, guvernul…

- Comitetul Executiv al PSD a validat toate candidaturile pentru Congresul extraordinar de sambata, potrivit unor surse politice, cea mai disputata functie va fi cea de presedinte executiv, unde sunt inscrisi Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu.

- Buda: Melescanu sa plece de la conducerea MAE, nu a descifrat bine mesajul de la Bruxelles Eurodeputatul clujean, Daniel Buda, cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, care ”nu are capacitatea de a descifra mesajul ferm de la Bruxelles”, din raportul de tara al CE, unde ”se arata cu subiect…

- Refuza Anglia participarea la Cupa Mondiala din Rusia? ”Va trebui sa luam in considerare acest lucru!”. Ministrul britanic al Afacerilor Externe, Boris Johnson, a evocat o punere sub semnul intrebarii a participarii Angliei la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), din cauza unei afaceri…

- Ministrul britanic al Afacerilor Externe, Boris Johnson, a evocat o punere sub semnul intrebarii a participarii Angliei la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), din cauza unei afaceri de spionaj, scrie presa britanica de miercuri. Duminica, Serghei Skripal (66 ani), fost…

- Conducerea PSD Prahova se pregatește de Congresul PSD din 10 martie! In acest sens, liderii social democrați din Prahova și-au declarat susținerea totala fața de Liviu Dragnea. Iata comunicatul de presa: ”In pregatirea Congresului PSD care se va desfasura in data de 10 martie, Organizatia Judeteana…

- Soarta lui Tudorel Toader in Guvernul Dancila ar putea fi pecetluita. In ciuda asigurarilor date de Liviu Dragnea ca Toader nu va fi remaniat, sunt tot mai multe voci in PSD care cer demiterea ministrului Justitiei pentru modul in care a gestionat revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza…

- Moscova este ingrijorata de noua strategie nucleara a SUA care presupune sporirea rolului armelor nucleare, inclusiv prin crearea si desfasurarea rachetelor cu incarcatura „de o putere redusa“, a declarat, miercuri, ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia rusa Sputnik,…

- Conducerea PNL a votat ca formatiunea sa nu sustina unele proiecte ale senatorului Daniel Zamfir, potrivit unor surse politice. Unul dintre initiativele pe care liberalii nu o agreeaza este cel privind plafonarea dobazilor la imprumuturile in lei.

- Schimbare-surpriza la varful Inspectoratului Teritorial de Munca: Gabriel Constantin Gheorghe a fost numit inspector-sef interimar, pe o perioada determinata, respectiv din 26 februarie si pana la organizarea unui concurs pentru ocuparea acestui post. Gabriel Gheorghe a fost, pana la numirea sa ca sef…

- Presa germana de sambata anticipa aceasta decizie, menita sa calmeze fronda tot mai puternica din aripa de dreapta a CDU, in contextul pozitiei slabite a cancelarului in urma alegerilor din septembrie. Jens Spahn, in varsta de 37 de ani, era doar secretar de stat in Ministerul Finantelor.…

- In continuare, Lavrov a reiterat pozitia Moscovei fata de evenimentele din 2013-2014 din Ucraina. Conducerea rusa nu recunoaste ca plecarea fostului presedinte ucrainean prorus Viktor Ianukovici a fost rezultatul miscarii de contestare de o anvergura fara precedent in Ucraina, sustinand in schimb…

- Occidentul incearca sa ''atraga'' tarile balcanice in NATO, punandu-le in fata unei alegeri - ori Vest, ori Rusia - fara sa traga invataminte din experienta ucraineana, a declarat joi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, intr-o conferinta la Universiatea din Belgrad, in cea de-a…

- Mai multe documente au fost ridicate miercuri de catre procurorii DNA de la sediul Facultatii de Textile Iasi, ancheta vizand comiterea unor infractiuni de coruptie, in perioada 2016-2017. Procurorii DNA Iasi au descins miercuri la Facultatea de Textile din cadrul Universitatii Gheorghe Asachi si au…

- Alexandru David, președintele lui Dinamo, a vorbit despre șansele echipei sale de a prinde play-off-ul, dupa 2-2 cu FCSB. Oficialul dinamovist a spus ca daca echipa se va califica in play-off, meciurile se vor juca pe Arena Naționala, iar daca obiectivul nu este indeplinit, antrenorul Vasile Miriuța…

- Halbe Zijlstra, ministrul olandez de Externe, a demisionat marti, dupa ce a recunoscut in fata Camerei inferioare a parlamentului ca a mintit cu privire la prezenta sa in cursul unei intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Nu vad alta optiune, astazi, decat sa-mi…

- Liberalii Lucian Bode, Iulian Dumitrescu, Vlad Nistor, Victor Paul Dobre s-au opus sesizarii CCR pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, in cadrul Biroului Executiv al PNL.

- Presa rusa afirma ca pilotul ar fi semnalat o defectiune si ar fi solicitat sa aterizeze de urgenta pe Aeroportul International Jukovski sau ca unul dintre motoarele aparatului ar fi explodat inaintea prabusirii, scrie The Guardian. Lista victimelor, facuta publica Conform Russia Today,…

- Postul american de televiziune Fox pregateste o emisiune 'reality show' inspirata din filmul 'Bad Moms', unde rolul principal este detinut de actrita Mila Kunis si care prezinta peripetiile unor mame iesite din comun, relateaza vineri EFE. Potrivit revistei de specialitate The Hollywood…

- "CEx-ul o sa-l facem miercuri si imediat dupa ce termin declaratia o sa plece anunturile catre colegi. Luni o sa facem Birou Permanant National", a anuntat Liviu Dragnea, la Parlament, dupa sedinta Birourilor reunite. Intrebat daca in viitorul CEx se va discuta si despre schimbarea domnilor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- Legarea fondurilor europene de "alte elemente” ar constitui "o incalcare grosolana” a principiilor Uniunii Europene, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, joi, intr-o conferinta de presa comuna de presa cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz

- Conducerea PNL va decide joi cine vor fi liberalii care vor detine functii de conducere in Camera Deputatilor si Senat. O lupta stransa va fi la Camera unde pentru sefie vor candida Raluca Turcan si Adriana Saftoiu, potrivit unor surse politice.

- Senatorul Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a fost inlocuit cu senatorul Adrian Tutuianu in functia de vicepresedinte al Senatului, in cadrul sedintei grupului senatorial al PSD de miercuri la care a participat si Liviu Dragnea, potrivit unor surse politice.

- Pe data de 1 februarie va incepe o noua sesiune parlamentara și la inceputul acesteia se vor lua in calcul schimbari la nivelul conducerii grupurilor politice. Citește și: Victor Ponta: Se va da OUG pentru abuzul in serviciu in februarie sau martie, pentru a-i rezolva problema lui Dragnea…

- In ultimele zile au aparut informații pe surse ca Mihai Tudose l-ar putea inlocui pe Bogdan Chirițoiu la conducerea Consiliului Concurenței, inainte de expirarea mandatului acestuia.Tudose infirma insa zvonurile, intr-o declarație pentru money.ro. „Sigur NU”, a raspuns Mihai Tudose. In…

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Suceava este condusa, din nou, de Petrica Ropota. Dupa ce in cursul zilei de luni in funcția de șef al Finanțelor sucevene a fost numit Valentin Iftimescu, in locul lui Petrica Ropota, acesta din urma a fost repus la conducerea instituției. Surse din ...

- Comitetul Executiv National al PSD urmeaza sa se intruneasca luni, de la ora 16.00, pentru a discuta componenta viitorului guvern, care va avea aceeasi structura, respectiv 28 de portofolii, insa, dupa cum declara duminica seara Gabriela Firea, „cam o treime din guvern se va improspata".

- Conducerea PSD ar putea continua traditia din vara cand, dupa ce si-a schimbat premierul, a mers pe o echipa guvernamentala bazata in mare tot pe aceiasi ministri. Astfel, social-democrati precum Mihai Fifor, Carmen Dan, sau Paul Stanescu, dar si liberali din ALDE precum Teodor Melescanu, Gratiela Gravrilescu…

- Postul european de televiziune Euronews a relatat ca protestele incepute cu un in urma in Romania nu au avut prea multe rezultate in ceea ce privește schimbarea pe termen lung in țara din estul Europei. "Foarte multe dintre subiectele care i-au nemulțumit pe protestatari in ianuarie 2017, legate…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Primii care au venit la Palatul Cotroceni au fost cei de la PSD si ALDE.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va face declarații de presa la ora 17.30, la Palatul Cotroceni. Iohannis este așteptat sa anunțe daca o accepta pe Viorica Dancila sau nu pentru funcția de premier.Președintele PSD, Liviu Dragnea, pregatește o reacție rapida și va ieși imediat dupa…

- Premierul interimar Mihai Fifor a semnat decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, in locul acestuia fiind numit, pentru sase luni, Catalin Ionita.

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a criticat violent Statele Unite, luni, denuntand pozitia americana asupra marilor dosare internationale - Iran, Siria, Coreea de Nord - si acuzand Washingtonul ca refuza "realitatea unei lumi multipolare", scrie AFP.

- Acuzațiile sunt de inselaciune, ultraj si abuz in serviciu, a scris Agerpres care citeaza surse judiciare. Inițial, cand se aflase despre unul dintre dosare, Valentin Riciu a afirmat ca este o noua mizerie la adresa sa. Apoi Agerpres a publicat, pe surse judiciare, cu date exacte despre instituțiile…

- Premierul Mihai Tudose va merge, luni, in vizita la Ministerul Transporturilor, el urmand sa participe si la o conferinta de presa programata la MT la ora 14.00, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.

- Surse politice spun ca, luni, Mihai Tudose va amenința cu demisia daca ministrul Carmen Dan, nu va demisiona. Sociologul Marius Pieleanu susține, la randul sau, ca mai mulți lideri din țara ii vor cere demisia premierului. Ramane de vazut cum se va inclina balanta in batalia pentru acapararea puterii…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Carmencita Brojboiu , grafician, scenograf, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1959); Daniel Buda , deputat PDL de Cluj (n. 1970); Domitian Cesereanu , , critic si istoric literar, poet, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania - filiala Cluj…

- Liderii PSD se pregatesc de convocarea unui Congres Extraordinar in cadrul caruia se vor produce o serie de schimbari radicale in Statutul partidului. In anul 2015, dupa un an in care DNA a facut prapad in PSD, președintele de atunci, Victor Ponta, a propus și a reușit sa treaca o modificare a Statutului…

- Luni e ziua decisiva pentru razboiul din PSD, atunci are loc ședința Comitetului Executiv al partidului și, pe masura ce ne apropiem de aceasta zi, negocierile sunt tot mai dure în interiorul formațiunii politice, iar ruptura dintre Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose pare tot mai evidenta.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și fostul prim-ministru Victor Ponta au fost audiați la DNA Ploiești in dosarul de corupție in care Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a fost trimis in judecata pe data de 3...

- Premierul Mihai Tudose pregateste schimbari majore în Guvern si începe analiza anuntata înca de anul trecut a ministrilor. Potrivit unor surse, premierul ar fi nemultumit de numarul mult prea mare de cabinete si si-ar dori comasarea unora dintre ele. Restructurarea…

- Conform afirmatiilor a doua surse europene, Coreea de Nord a fost aprovizionata de nave rusesti cu produse petroliere, prin incalcarea dispozitiilor adoptate de ONU. Sambata, Ministerul rus al Afacerilor Externe a dat asigurari ca Moscova respecta aceste sanctiuni, potrivit Rador care citeaza Le Temps.

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii. …

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…

- Deși la inceputul anului era vazut ca om de baza la Deportivo La Coruna, Florin Andone a avut mai multe probleme și ar șanse mari sa plece in aceasta iarna. Presa din Spania scrie ca și conducerea clubul galician este dispusa sa renunțe la atacantul de 24 de ani și a luat decizia de a scadea din prețul…

- TVR 3 pregatește o gama larga de emisiuni pentru aceasta perioada a sarbatorilor de iarna. Postul public a anunțat, in cadrul unui comunicat, programul pe care l-a pregatit pentru telespectatori.