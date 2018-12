Stiri pe aceeasi tema

- Vanessa Ponce De Leon din Mexic a caștigat titlul de Miss World. Tanara de 26 de ani s-a impus in etapa finala a concursului de frumusețe de anul acesta, care s-a desfașurat sambata seara in China. Tanara din Mexic a studiat afaceri internaționale, iar acum face voluntariat la ONG-urile care se ocupa…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, vrea sa creeze o noua ordine mondiala, care sa previna razboaiele și sa ofere o prosperitate sporita, a spus secretarul american de stat Mike Pompeo, intr-un discurs acordat la Bruxelles. „In conformitate cu cele mai bune traditii ale maretei noastre…

- Criza din Stramtoarea Kerci are potențialul sa devina un razboi intre Ucraina și Rusia, a declarat expertul Alexandr Gușcin. Totul va depinde numai de faptul daca elita ucraineana "va inghiți" legea marțiala. Alexandr Gușcin, expert din cadrul Consiliului pentru afaceri internaționale din Rusia, membru…

- Iranul va continua sa exporte petrol, in pofida sanctiunilor din partea SUA, care fac parte dintr-un razboi psihologic menit esecului, a declarat luni presedintele iranian Hassan Rouhani, citat de Reuters. Americanii 'nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom continua sa exportam petrol.…

- 'Pozitia oficiala a Moscovei este ca soarta acestor alegeri sa fie decisa de cetatenii Republicii Moldova in cadrul unui scrutin liber si corect. Noi nu vom sustine pe nimeni. Vreau sa mentionez ca noi avem asteptari in sensul ca in urma acestor alegeri relatiile bilaterale (moldo-ruse) sa se aprofundeze',…

- State din cadrul Uniunii Europene au ajuns la un acord cu Rusia si China pentru implementarea unui sistem special de plati care sa faciliteze relatiile comerciale cu Iranul, in incercarea de salvare a Acordului nuclear contestat de Statele Unite, relateaza Financial Times . Intr-un comunicat comun,…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, s-a aratat marti "deranjat si profund dezamagit" de anuntul privind un mecanism european menit sa permita tarilor si companiilor straine sa scape de sanctiunile Statelor Unite contra Iranului, transmite AFP. Acest mecanism a fost devoalat luni seara de catre…

- CHIȘINAU, 21 sept — Sputnik. Locuitorii Moldovei considera ca UE le va rezolva toate problemele interne, însa nici pe departe nu este așa, a declarat în interviul acordat pentru Sputnik Nathan Gill, deputat în Parlamentul European din Marea Britanie. „Am…