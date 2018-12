Moneda naționala a Rusiei va inregistra in luna decembrie o depreciere din cauza celei de a doua runde de sancțiuni "chimice" americane pe care, potrivit legilor americane, trebuie sa le introduca administrația lui Donald Trump. In ajunul acestui eveniment, analiștii au calificat rubla ca una dintre cele mai riscante monede din țarile in curs de dezvoltare. In aceasta perioada șeful Bancii Centrale, Elvira Nabiullina, s-a intalnit cu ambasadorii UE pentru a discuta "problemele dezvoltarii economiei ruse", potrivit Nezavisimaia Gazeta, citata de Rador.