Presa rusă: Rândurile se răresc: au fost desemnați cei mai bogați ruși Pe lista celor mai bogați oameni din lume, publicata de revista &"Forbes&", au ajuns și 98 de ruși. Pe de o parte, numarul rușilor bogați a scazut - anul trecut erau 101, iar, pe de alta parte, pentru prima data din 2011, au aparut pe lista oameni de afaceri ruși cu o avere de peste 20 de miliarde de dolari, scrie rador care citeaza Gazeta.ru.



Revista americana Forbes a publicat marți, 5 martie, evaluarea tradiționala a celor mai bogați oameni de pe planeta. Pentru a ajunge pe aceasta lista, trebuie sa ai o avere de peste 1 miliard de dolari.

În evaluarea averii miliardarilor lumii,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

