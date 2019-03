Presa rusă: Rachetele chinezești nu amenință Rusia (Consiliul Federației) Rachetele chinezești nu amenința Rusia, iar declarația facuta de ministrul german al apararii, referitoare la faptul ca aceste rachete constituie un pericol pentru Federația Rusa nu corespunde realitații, a declarat, pentru RIA - Novosti, prim-vicepreședintele Comitetului pentru probleme internaționale al Consiliului Federației (camera superioara a legislativului rus), Vladimir Djabarov, citeaza Rador.



Șeful Ministerului german al Apararii, Ursula von der Leyen, declarase ca rachetele chinezești amenința Rusia, de aceea Beijingul trebuie sa fie atras în Tratatul privind lichidarea…

Sursa articol: hotnews.ro

