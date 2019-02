Presa rusă: La ce ne putem aștepta de la ieșirea Marii Britanii din UE Exact peste o luna, Marea Britanie trebuie sa paraseasca oficial Uniunea Europeana. Prim-ministrul Theresa May a dat asigurari ca va concentra toate forțele pentru ca Brexitul sa aiba loc pe 29 martie, așa cum și fusese planificat. Însa pâna acum nimeni nu poate spune limpede care va fi forma în care se va petrece acest lucru (soft, dura sau chiar fara vreo înțelegere cu UE) și la ce va conduce în cele din urma - la ceva bun sau la ceva rau. În loc sa existe obiective clare și precise și modalitați de punerea a acestora în aplicare, este un haos total,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

