Stiri pe aceeasi tema

- Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri externe din Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus), a declarat miercuri ca „nimic concret“ nu se afla in spatele declaratiilor facute marti seara de ministrul roman al apararii Gabriel Les, care a afirmat ca Romania se confrunta…

- Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus), a declarat miercuri ca 'nimic concret' nu se afla in spatele declaratiilor facute marti seara de ministrul roman al apararii Gabriel Les, care a afirmat ca Romania…

- Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei camera superioara a parlamentului rus , a declarat miercuri ca 39;nimic concret 39; nu se afla in spatele declaratiilor facute marti seara de ministrul roman al apararii Gabriel Les, care a afirmat ca Romania…

- Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus), a declarat miercuri ca 'nimic concret' nu se afla in spatele declaratiilor facute marti seara de ministrul roman al apararii Gabriel Les, care a afirmat ca Romania…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat marti ca Romania se confrunta la regiunea Marii Negre cu o serie de provocari din partea Rusiei, la care poate sa raspunde doar conlucrand indeaproape cu aliatii. El a spus ca prefera termenul de „provocari”, intrucat deocamdata nu este vorba de…

- Desfașurarea sistemelor de aparare anti-racheta din SUA pe teritoriul japonez este o încalcare a Tratatului privind eliminarea rachetelor cu raza scurta si medie de actiune (Tratatul INF). Acest lucru a fost anunțat pe 5 februarie de catre Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, în timpul…

- Ministrul de externe adjunct al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat vineri intr-un interviu pentru postul de televiziune public Rossia-24 ca posibilitatea desfasurarii a 24 de rachete americane de croaziera Tomahawk in Romania este reala la ora actuala, transmite TASS, potrivit Agerpres. 'Noi…

- UPDATE: Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat, joi, ca Rusia risca sa atace in orice clipa o țara din Europa, in condițiile in care deși mai sunt doar doua zile pana la expirarea termenului – limita dat de NATO Rusiei pentru a lua masurile necesare privind respectarea Tratatului…