- Slujba de Craciun la Patriarha de Constantinopol din Istanbul nu a fost demult atat de solemna. In ciuda protestelor puternice din partea Moscovei, Patriarhul Bartolomeu I a recunoscut Biserica Ortodoxa a Ucrainei. In prezența președintelui ucrainean Petro Poroșenko, liderul spiritual a 300 de milioane…

- Presa ucraineana a publicat un fragment din textului TOMOS-ului privind autocefalia Bisericii Ortodoxe din Ucraina semna de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, în care sunt expuse principiile de baza ale Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Fragmentele de text au fost postate in Tweeter…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, afirma este alarmant faptul ca Occidentul sustine asa de puternic actiunile autoritatilor ucrainene, insa apelul aliatilor Ucrainei la retinere din partea ambelor parti arata ca Occidentul nu prea agreeaza ceea ce s-a intamplat, potrivit Nezavisimaia Gazeta…

- Ceva important este pe cale sa se intample in relatiile Grecia-SUA intr-un moment in care Ankara ridica tonul in relatia cu Mediterana de Est. Washingtonul considera ca se poate construi o axa care porneste din Israel, trece prin Cipru si Grecia si ajunge in Polonia. Este vorba de tari care au o relatie…

- Patriarhul Kirill de la Moscova considera ca acordarea Tomosului autocefaliei Ucrainei de catre Constantinopol este o „conspirație globala” cu scopul distrugerii Bisericii Ortodoxe Ruse. Declaratia a fost facuta de șeful bisericii ruse marți, la Moscova, la o intalnire cu participanții festivalului…

- Primele proiecte ale afacerilor mici si mijlocii in Bulgaria, care au primit sprijin financiar din partea Chinei, vor fi demarate chiar de anul viitor, a declarat pentru presa ministrul presedintiei bulgare a Consiliului UE, Liliana Pavlova, potrivit CHASA24 , citata de Rador.

- Biserica Ortodoxa Rusa va trebui sa rupa relatiile cu Constantinopolul, dupa ce Sinodul intrunit la Istanbul a recunoscut autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene, a declarat, joi, Alexandr Volkov, purtator al patriarhului rus Chiril.