Presa rusă despre alegerile din Ucraina: Dispar fără prea mult zgomot cuvintele "armata, limba, credința, decomunizare".. Alegerile parlamentare anticipate din Ucraina încheie un important sezon politic dupa care în țara se va produce înnoirea eșaloanelor sperioare ale puterii. În numai doua luni de când Zelenski este președinte, majoritatea ucrainenilor au reușit sa se convinga de faptul ca, indiferent de cum ai privi lucrurile, în locul lui Petro Poroșenko a venit un cu totul alt lider, care se deosebește de predecesorul sau și prin geneza sa, și prin mentalitatea sa, și ca stil politic, scrie rușii de la Kommersant, citeaza Rador.



