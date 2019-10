Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat joi drept ”pulp fiction” informatiile publicate saptamana aceasta in ziarul american The New York Times despre ‘unitatea speciala a GRU ”29155”, care ar duce o campanie coordonata de destabilizare a Europei prin toate mijloacele aflate…

- Kremlinul a spus vineri ca spera ca Washington nu va face publice detaliile confidențiale ale convorbirilor dintre președintele Vladimir Putin și omologul sau american, Donald Trump, relateaza Reuters. Comentariul a fost facut dupa ce potrivit unui avertizor de integritate Casa Alba ascunde înregistrari…

- Kremlinul a minimalizat știrile din SUA cu privire la un spion CIA în interiorul administrației prezidențiale, numindu-le ”literatura de consum”, dar a spus ca un oficial marunt despre care mass-media rusa a sugerat ca a fost agent a lucrat acolo înainte sa fie concediat, relateaza…

- Ministerul rus al Apararii si alte institutii au inceput deja sa pregateasca un raspuns simetric la testul cu racheta cu raza intermediara al SUA dupa retragerea din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), a anuntat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, adaugand ca…

- „Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, domnul Alexander Yakovenko, a renunțat la funcție și a plecat in Rusia”, se arata in comunicatul Ambasadei. Instituția anunța ca Ivan Volodin va ocupa funcția de insarcinat cu afaceri.…

- Purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri ca înaintea unei eventuale reveniri la formatul G8 este necesara o consultare cu toate statele care fac parte din actualul G7, potrivit Mediafax care citeaza TASS. Declarațiile oficialului rus vin în contextul…