Ambasada Federatiei Ruse la Sofia, Bulgaria, și-a exprimat nedumerirea fata de declarația Ministerului Afacerilor Externe al Bulgariei cu privire la o expoziție dedicata aniversarii eliberarii Europei de Est de sub ocupatia nazista, expozitie care va avea loc la Centrul Rus de Cultura si Informare din Sofia.

"Aceasta expoziție nu are nicio legatura cu discursul politic intern bulgar, de astazi", se arata în mesajul postat pe pagina de Facebook a ambasadei ruse. Se mai mentioneaza faptul ca expoziția are în mod exclusiv scopul de a informa comunitatea bulgara cu privire…