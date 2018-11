Stiri pe aceeasi tema

- Securitatea regiunii este amenintata de ”acte de agresiune si provocari” in urma incidentului armat fara precedent, in largul Crimeei, intre Ucraina si Rusia, denunta luni Ministerul moldovean de Externe, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.Chisinaul isi reitereaza, intr-un…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat luni ca va propune parlamentului de la Kiev sa instituie legea martiala dupa ce armata rusa a atacat si a arestat trei nave ale Fortelor navale ucrainene in Marea Neagra.

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor di...

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP, scrie Agerpres. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia…

- Rusia a institui joi sanctiuni economice, prezentate ca represalii, impotriva a aproape 400 de personalitati si companii ucrainene, intr-un nou episod de tensiuni in crestere intre Kiev si Moscova de cinci ani. Reacția Ucrainei nu a intarziat sa apara și a venit tocmai de la președintele Poroșenko…

- Presa din Rusia acuza Ucraina de prabusirea recenta a rachetei purtatoare Soiuz. Dupa cum se stie deja, pe 11 octombrie, cei doi astronauti care trebuiau sa inlocuiasca echipa actuala de pe Statia Spatiala Internationala, au fost nevoit sa se intoarca de urgența pe Pamant. Inainet de orice concluzii…

- Uniunea Europeana a prelungit luni cu inca sase luni sanctiunile impotriva unor cetateni rusi si ucraineni acuzati de subminarea independentei Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Consiliului UE, citat de Reuters. Masurile constau in inghetarea activelor si in impunerea de restrictii de calatorie…

- Pe fondul unei crize fara precedent in relațiile cu Vestul, marcata de conflictele din Siria și Ucraina, precum și de acuzațiile de amestec in politica occidentala, Rusia lanseaza astazi cele mai mari...