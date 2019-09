Presa portugheză despre Brexit: Regina aproape că a distrus cea mai nobilă invenţie engleză: Parlamentul Scrisa într-un singur rând, stirea este una dintre cele mai mari lovituri la adresa democratiei planetare si ireversibile. "Regina Angliei aproba suspendarea Parlamentului la cererea primului-ministru".



Uitati motivele, constitutionalitatea sau legitimitatea formala. Sa ne concentram asupra continutului. Nu exista un razboi, nu exista moartea primului-ministru, nu exista o hecatomba globala. Regina trebuia sa decida daca se alinia unei lovituri de teatru realizate de un mic geniu al raului sau daca pastra vocea cetatenilor în cel mai nobil forum, creat în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

