Presa norvegiană îi ține isonul selecționerului Lars Lagerback - Ce au putut scrie nordicii despre copiii de pe Arena Națională Aproximativ 27.000 de copii au creat o atmosfera de-a dreptul senzaționala pe Arena Naționala. Presa norvegiana nu a intarziat sa apara cu reacții, noteaza digisport.ro Cei de la Dagsavisen au scos in evidența zgomotul asurzitor creat de elevii care au susținut tricolorii cu aceeași intensitate, inca din primul minut al jocului. "Sunete asurzitoare, tribale, din partea copiilor la București", au titrat aceștia in articol, in care au scris urmatoarele: "Ar trebui sa fie tribune goale și liniște completa. In schimb, Norvegia a fost surprinsa de o atmosfera haotica deja din timpul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

