Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 22 noiembrie 2018, incepand cu orele 16.00, la Hotel Majestic Ramada, se deschid lucrarile conferintei internationale 1918 si reconstructia Europei Centrale si de Est organizata de Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucuresti, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe. Dezbaterile vor…

- Romania a stagnat, in trimestrul al treilea al acestui an, in topul suferintei la pompa, astfel ca suntem aproape la egalitate cu China cand vine vorba de cat de tare ne arde pretul benzinei la buzunare. Bloomberg realizeaza periodic aceasta ierarhie, prin raportarea venitului mediu zilnic…

- Aurul pare sa-și fi recapatat, in acest an, stralucirea de altadata, iar in ultimele luni a devenit o veritabila bomba cu ceas, scrie CNN Money. Prețul metalului prețios a crescut cu 3.5% de la încrputul lunii octombrie. În caeeași perioadă, indicele bursier S&P a…

- Saptamana viitoare, secretarul american al energiei, Rick Perry va vizita o serie de țari est-europene, printre care Ucraina, Polonia, Ungaria și Cehia, se arata intr0un mesaj al Departamentului Energiei al SUA, scrie Reuters. In timpul vizitelor, ministrul intenționeaza sa discute o gama larga de chestiuni:…

- Statele Unite au suspendat importurile de porci si produse din carne de porc din Polonia, dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana in aceasta tara. In SUA nu exista aceasta maladie, iar fermierii sunt ingrijorati ca o eventuala aparitie a pestei ii va obliga sa-si sacrifice porcii…

- Increderea cetațenilor in guvernele iliberale ale Ungariei, Poloniei și Turciei este in creștere, in ciuda declinului standardelor democratice din aceste țari, arata un nou raport. In studiul sau privind 41 de țari industrializate, publicat marți, Bertelsmann Stiftung afirma ca explicația acestor tendințe…

- Presedintele partidului de la guvernare se confrunta cu rebeliunea unor membri importanti ai PSD, scrie Financial Times, publicatie care sustine ca Liviu Dragnea este considerat „sforarul“ Romaniei, politician care nu poate deveni premier din cauza condamnarilor penale, informeaza adevarul.ro. „Romania…

- Tehnologia contactless, care se afla intr-un ritm accelerat de dezvoltare, a devenit cea mai raspandita forma de plata electronica din Romania, care ocupa locul 5 in topul țarilor europene. Un studiu recent realizat de Mastercard confirmă creșterea incontestabilă a utilizării tehnologiei…