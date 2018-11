Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, i-a cerut presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa blocheze planul Guvernului de la Bucuresti de a transfera sediul Ambasadei in Israel din orasul Tel Aviv la Ierusalim, afirma surse occidentale citate de presa israeliana.știre in curs de actualizare…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat decizia istorica a lui Jair Bolsonaro, presedintele-ales al Braziliei, care a anuntat ca intentioneaza sa mute ambasada tarii sale de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza site-ul Arutz Sheva, citeaza mediafax.ro.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat decizia "istorica" a lui Jair Bolsonaro, presedintele-ales al Braziliei, care a anuntat ca intentioneaza sa mute ambasada tarii sale de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza site-ul Arutz Sheva.

- Relatiile romano-palestiniene merg in directia corecta, sustine ambasadorul Palestinei la Bucuresti, Fuad Kokaly, iar in ceea ce priveste discutia despre o eventuala mutare a ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, diplomatul sustine ca tara sa respecta pozitia presedintelui roman,…

- Ambasada Israelului la Bucuresti a confirmat, luni ca premierul Benjamin Netanyahu si-a amânat vizita în România. Este pentru a doua oara când prim-ministrul israelian îsi amâna vizita în tara noastra. "Confirmam amânarea vizitei premierului…

- Premierul israelian a anunțat ca iși amana vizita in Romania din rațiuni de politica interna israliana și a propus ca vizita amanata acum sa aiba loc in luna noiembrie sau ianuarie 2019. In context, premierul israelian a spus ca apreciaza Guvernul Romaniei pentru ceea ce a facut pentru Israel…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, miercuri, la Bruxelles, cu socialistii din Parlamentul European, despre statul de drept, dar si despre mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Dancila a afirmat ca decizia apartine presedintelui."S-a vorbit despre transferul ambasadei.…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, are ca prioritate alegerea unui politician german în functia de presedinte al Comisiei Europene, afirma surse din cadrul Guvernului de la Berlin si de la Bruxelles citate de cotidianul Handelsblatt.