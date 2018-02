Presa maghiara: Secretarul general al NATO sustine Ungaria Miercuri a inceput reuniunea de doua zile la nivelul ministrilor apararii ai tarilor membre ale NATO. Planificata sedinta a Comisiei NATO-Ucraina la nivelul ministrilor apararii nu va avea loc, din cauza ca Ungaria s-a folosit de dreptul sau de veto pentru a bloca aceasta reuniune. Pe de alta parte, la summit-ul de la Bruxelles va fi luata o decizie cu privire la infiintarea a doua noi comandamente. Potrivit unor surse care au cunostinte despre detaliile consfatuirii, sedinta Comisiei NATO-Ucraina era planificata sa aiba loc in timpul summit-ului de doua zile, potrivit presei maghiare, citata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, invita Ungaria și Ucraina sa rezolve diferendele, fapt care a determinat Ungaria sa blocheze reuniunea ministeriala NATO-Ucraina din aceasta saptamana. Stoltenberg a cerut liderilor atat din Ungaria, cat și din Ucraina „sa gaseasca o soluție“ in diferendul…

- Stoltenberg a afirmat ca le-a cerut Ungariei si Ucrainei 'sa gaseasca o solutie si un echilibru' in legatura legea ucraineana a educatiei, prin care se restrictioneaza invatamantul in limbile minoritatilor etnice, act normativ caruia Budapesta i se opune ferm.''NATO va continua sa lucreze…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului NATO-Ucraina, relateaza…

- Un nou scandal imens la nivel international provocat de Ungaria. Anuntul a fost facut de seful diplomatiei maghiare, Peter Szijjarto. Ungaria nu va facilita organizarea unui summit Ucraina – NATO, la nivelul miniștrilor Apararii, a anunțat șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto. Decizia este motivata…

- Secretarul general al Consiliului Europei a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, reprezentantul de la Bruxelles recomandandu-i sefului statului sa solicite o expertiza a Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste legile Justitiei

- Consiliul Europei contesta modificarile aduse legilor justiției și recomanda, intr-o srisoare adresata președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, expertiza Comisiei de la Veneția - Comisia europeana pentru democratie prin lege.

- Ungaria se asteapta ca autoritatile de la Kiev sa nu limiteze drepturile minoritatilor, sa coopereze cu acestea si sa respecte opinia Comisiei de la Venetia in legatura cu noua lege ucraineana a educatiei, a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Oficialul ungar…

- Ucraina nu si-a indeplinit obligatiile fata de NATO, incalcand grav drepturile minoritatilor prin adoptarea noii legi a educatiei, a declarat miercuri la Bruxelles ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmite MTI. El a reiterat totodata apelul la stavilirea migratiei, demers in care in opinia…

- Intre obiectivele sale naționale anuale, Ucraina a promis ca va respecta și dezvolta drepturile minoritaților, dar adoptarea noii legi a educației contrazice complet acest lucru, a subliniat șeful diplomației ungare, in marja reuniunii miniștrilor de externe ai NATO care s-a desfașurat marți și miercuri…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a discutat, joi, cu presedintele Congresului mondial al ucrainenilor, Eugene Czolij, despre legea Educatiei din aceasta tara, oficialul roman exprimandu-si asteptarea ca autoritatile ucrainene sa implementeze pe deplin recomandarile Comisiei de la Venetia."In…

